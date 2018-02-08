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Elektrik tüketimi ocakta arttı

AA
08.02.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,29 artarak 25 milyar 929 milyon 477 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 895 milyon 410 bin kilovatsaatle 25 Ocak'ta, en düşük tüketim ise 672 milyon 128 bin kilovatsaatle 1 Ocak'ta gerçekleşti.

Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,29 artarak 25 milyar 929 milyon 477 bin kilovatsaat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 895 milyon 410 bin kilovatsaatle 25 Ocak'ta, en düşük tüketim ise 672 milyon 128 bin kilovatsaatle 1 Ocak'ta gerçekleşti.

Ocakta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,29 artarak 25 milyar 929 milyon 477 bin kilovatsaate ulaşırken, elektrik üretimi ise yüzde 4,08 artışla 26 milyar 18 milyon 648 bin kilovatsaate yükseldi.

Elektrik üretiminin yüzde 34,58'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 21,95'i ithal kömür ve yüzde 15,42'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 17,38'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 6,93 oldu. Kalan yüzde 3,74'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 51,41 AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,41 azalarak, 165 milyon 123 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl ocakta 339 milyon 837 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Ocakta elektrik ihracatı ise yüzde 8,8 artarak 254 milyon 294 bin kilovatsaate yükseldi. 2017 ocakta 233 milyon 685 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Etiketler: Elektrik , Elektrik tüketimi , Elektrik ihracatı
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