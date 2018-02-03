TÃ¼rkiye'nin elektrik ithalatÄ± 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 60 azalarak 85 milyon 501 bin 108 dolara dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Son dÃ¶nemde elektrik Ã¼retiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verilmesi, elektrik ithalatÄ± faturasÄ±nÄ±n azalmasÄ±nda etkili oldu.Â Â Â

AA muhabirinin dÄ±ÅŸ ticaret istatistiklerinden yaptÄ±ÄŸÄ± derlemeye gÃ¶re, 2016'da Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve GÃ¼rcistan'dan toplam 4 milyar 366 milyon 780 bin kilovatsaat elektrik alÄ±ndÄ±. GeÃ§en yÄ±l ise Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, GÃ¼rcistan, Ä°ran ve Ã‡ekya'dan alÄ±nan elektrik miktarÄ± 2016'ya kÄ±yasla yÃ¼zde 61,8 azalarak 1 milyar 667 milyon 694 bin kilovatsaate geriledi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Elektrik ithalatÄ±na 2016'da 213 milyon 614 bin 469 dolar Ã¶denirken, geÃ§en yÄ±l bu rakam yÃ¼zde 60 azalÄ±ÅŸla 85 milyon 501 bin 108 dolara geriledi. GeÃ§en yÄ±l elektrik ithalatÄ± iÃ§in en yÃ¼ksek miktar 25 milyon 880 bin dolar ile ocak ayÄ±nda Ã¶dendi. Bu ayda Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan 406 milyon 466 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi.Â Â Â Â Â Â Â Â

EN FAZLA ELEKTRÄ°K BULGARÄ°STAN'DAN ALINDIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â

GeÃ§en yÄ±l en fazla elektrik ithalatÄ± yapÄ±lan Ã¼lke Bulgaristan oldu. Bu dÃ¶nemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarÄ± 743 milyon 197 bin kilovatsaate ulaÅŸtÄ±. Bu miktar iÃ§in Ã¼lkeye 34 milyon 689 bin 659 dolar Ã¶demeÂ yapÄ±ldÄ±. Bulgaristan'Ä± sÄ±rasÄ±yla Azerbaycan, GÃ¼rcistan,Â Ä°ran, Yunanistan veÂ Ã‡ekya takip etti.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Azerbaycan'dan alÄ±nan elektriÄŸin miktarÄ±, geÃ§en yÄ±l bir Ã¶nceki yÄ±la kÄ±yasla 359 milyon 635 bin kilovatsaat azalarak 285 milyon 998 bin kilovatsaate dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu ithalat iÃ§in Azerbaycan'a 17 milyon 688 bin 389 dolar Ã¶dendi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

SÃ¶z konusu dÃ¶nemde, GÃ¼rcistan'dan 257 milyon 549 bin, Ä°ran'dan 249 milyon 904 bin, Yunanistan'dan 129 milyon 325 bin ve Ã‡ekya'dan 1 milyon 721 bin kilovatsaat elektrik alÄ±ndÄ±. Bunlar iÃ§in GÃ¼rcistan'a 9 milyon 620 bin 965 dolar, Ä°ran'a 15 milyon 168 bin 681 dolar, Yunanistan'a 8 milyon 275 bin 607 dolar, Ã‡ekya'ya ise 57 bin 807 dolar Ã¶deme yapÄ±ldÄ±.Â