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Elektriğe yüzde 100 yerli müdahale

Hürriyet Haber
08 Ağustos 2017 - 12:06Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 12:06

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ) Genel Müdürü Aktürk, “Geliştirdiğimiz AGİS projesiyle şebeke anlık olarak izlenecek. Böylece müşteri şikayetine gerek kalmadan müdahale edilecek” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın başlattığı “müşteri memnuniyeti” süreci her geçen gün elektrik dağıtım şirketlerinin yeni bir uygulamayı hayata geçirmesini sağladı. Bu kapsamda yeni bir uygulamayı da Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) başlatıyor. Sistemin anlık izlenmesinin sağlanacağı yeni uygulamayla, müşteri şikayetine gerek kalmadan kesintilere müdahale edilecek.

KESİNTİLERE MÜDAHALE

Akşam'ın haberine göre projenin maliyetinin 10 milyon dolar olduğunu belirten YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, “YEDAŞ Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum bölgelerinde toplam 3 milyon aboneya hizmet veriyor. Akıllı Ölçü Devreleri ve Alçak Gerilim Şebeke İzleme Sistemi (AGİS) ile şebekelerin güç parametreleri gerçek zamanlı izlenerek arızanın yer tespiti ve müdahale süresi yüzde 20 kısaltılacak” dedi.

MÜŞTERİNİN ARAMASINA GEREK KALMAYACAK

AGİS projesinin 2018 sonunda projenin tüm imkanlarının, tam anlamıyla kullanılabileceğini kaydeden Aktürk, “Bugün elektriğiniz gittiği zaman bekliyorsunuz, eğer 5 dakika gelmediyse 186’yı arıyorsunuz. Bu sistemi kurduğumuz zaman sizin bizi aramanıza gerek kalmayacak. Nerede arıza varsa anında onu bizim arkadaşlarımız, sokağına, mahallesine kadar görecekler ve çok hızlı tespit edilecek" diye konuştu.

AGİS YÜZDE 100 YERLİ BİR PROJE

Dünyada alçak gerilim şebekesinde söz konusu izlemeyi yapan başka bir sistem olmadığının ifade eden Aktürk, AGİS’in yüzde 100 yerli bir proje olduğunu ve tamamen Türk mühendislerin yazılım ve donanımıyla yapıldığını söyledi. Aktürk, “Bu yazılım mevcut sayaç okuma sistemiyle bir bütün" açıklamasını yaptı.

Etiketler: Yeşilırmak Elektrik Dağıtım , AGİS , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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