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    Elder Scrolls: Legends’a Clockwork City güncellemesi geldi!

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Elder Scrolls Online’ın ardından, Elder Scrolls: Legends’e de Clockwork City genişleme paketi geldi.

    Return to Clockwork City güncellemesiyle birlikte oyuna 55 yeni kart ve 35 tane de hikaye görevi eklendi. Clokwork City güncellemesi, ilk kez Morrowind’in Tribunal genişleme paketinde görüşmüştü. Güncellemede çıldırmış bir tanrı olan Sotha’yı öldürmeye gönderiliyorduk. 

    Genişleme paketinde oyuna Fabricant isminde yeni bir yaratık türü eklendi. Yaratıklar nötral kartlarla birlikte oynandıklarında güçlü bonuslara sahip oluyorlar. Bu sayede oyunda kullanılmayan kartların da ön plana çıkması amaçlanıyor.

    Elder Scrolls: Legends’a Clockwork City güncellemesi geldi

    Üç parça halinde yayınlanacak olan ve bu parçaların her biri bir altın karşılığında veya oyun içinden gerçek parayla satın alınacak. Üç parçayı da aynı anda alan oyuncular indirimli fiyattan alabilecekler. Bu oyunculara ek olarak da bonus alternatif çizimli bir kart hediye ediliyor.

    Etiketler: Elder Scrolls: Legends’a Clockwork City , Elder Scrolls: Legends’a Clockwork City güncelleme , Elder Scrolls: Legends’a Clockwork City genişlemesi
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