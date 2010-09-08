Elde var 6 puan

Aslında biraz üzülüyorum Hiddink’e. Kadroya çağırabileceği futbolcular maalesef kısıtlı. Zaten çağırdıklarının bir kısmı kendi takımlarında bile ilk 11’de oynayamıyorlar. Genç Semih buna en güzel örnek.!

Bir de Tuncay var tabii. Maalesef eski günlerini mumla aratıyor Tuncay. Belki İngiliz futboluna uyum sağlayamadı. Belki de başka sorunları var. Sebebi her ne olursa olsun o eski Tuncay’ı seyretmeyi arzuladığımızı söylemeliyiz.

Servet deseniz onun da kendi hocası ile sorunları var. Nedendir bilinmez, Rijkaard’ın elinden gelse bir kaşık suda boğacak Servet’i. Yanındaki partneri ise 33 yaşında 2. milli maçına çıkan Ömer Erdoğan. Bu ikiliyi her türlü olumsuzluklara karşın gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlamalıyız doğrusu.

Hep merak etmişimdir; Hiddink Sabri’nin kaç maçını seyretti de sakatlığı sebebiyle kendi takımında oynayamazken ilk 11’de sahaya çıkardı..? Sırf bu tespit bile bu takımın Hiddink’ten ziyade Oğuz Çetin’in takımı olduğu savını ortaya koyuyor. Öte yandan Sabri ile Gökhan Gönül arasında tercih yapacaksa Gökhan Gönül’ün çok daha faydalı olacağını öneririz.

Kutlanacaklar arasında Aurelio’yu da saymalıyız. Gerek sakatlığı gerekse maç eksikliğine rağmen çok iyi bir performans gösterdi. İkili mücadelelerde tereyağından kıl çekercesine ustaca futboluyla başarılı oldu.

Sahanın en iyileri olarak ise Hamit-Arda-Emre üçlüsünü sayabiliriz. Özellikle Hamit takım arkadaşlarına güven veriyor. Kendisi tercihini Ay-Yıldızlı formadan değil de Almanlardan yana kulansa idi, aynı saatlerde Alman Milli Takımı ile Azerbaycan’da olurdu kesinkes.

Kısacası tüm futbolcularımız başarılı idi. Sadece kalecimiz kendisine yakışmayacak goller yedi. Yine de kendisi gelecek adına güven veren futbolcularımızdan.

Gerçekten de tüm futbolcularımız ellerinden geleni yaptı.

Zaten Milli Futbolcularımız tüm karşılaşmalarda ellerinden geleni yapıyor.

Hatta rakiplerinden çok daha fazla kendi kapasitelerini zorluyorlar.

Daha vatanseverler.

Daha özverililer.

Çok daha fazla amatör ruhla oynuyorlar.

Kısacası çok daha fazla istiyorlar kazanmayı.

Ama….

Şimdi diyeceksiniz ki; “Madem bu kadar çok iyi mücadele ediyorlar da niye her zaman başarılı olamıyorlar ?”

Bu sorunun cevabını kısmen de olsa Belçika maçında görebildim. Özellikle Milli futbolcularımız ile genç Belçikalı oyuncular yan yana geldiklerinde daha iyi fark ediliyor.

Cevabı ise maalesef bizim futbolcularımız “atletik” değiller.

Belki güçlüler, belki istekliler, belki çok daha fazla teknikler ama atletik değiller.

Bacakların gövdeye oranını mı ölçsek, vücut kitle endeksini mi kurcalasak, omuz genişliklerini mi kıyaslasak, ne yapsak, ne etsek…?

Rakiplerimiz 1 adım attıkları zaman bizimkiler 1.5 adım atmak zorunda kalıyorlar.

Bu da bizim ırkımızın bir zaafı maalesef….