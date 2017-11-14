Elçin Sangu’nun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir?

Magazin ve sanat dünyasının dışın bir kariyeri olan Yunus Özdiken, özel bir firmada ekosistem koordinatörlüğü yapıyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun olan Yunus Özdiken, Yüksek Lisan eğitimini Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. Barış Arduç ile aşk iddialarından rahatsız olan Elçin Sangu, sevgilisi için şunları söylemişti; Beni yolda kim görse, Barış'ı soruyor. Hayatımdaki kişiye (Yunus Özdiken) ayıp. Sevgilim olduğunu bile bile dedikodu çıkarıyorlar. Yoruldum artık. O çok zeki, esprili, bana hitap eden, hayatımı geçirebileceğim biri. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, benim evrilmeme ve gelişmemi sağlıyor".