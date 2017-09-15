Elçin Sangu çok heyecanlı

Yıldızı “Kiralık Aşk” dizisiyle parlayan Elçin Sangu, o dizideki rol arkadaşı Barış Arduç ile bu kez sinema setinde bir araya gelecek. Çekimlerin başlamasını sabırsızlıkla bekleyen Sangu, projenin hem kendisini hem de Arduç’u çok heyecanlandırdığını söyledi: “İkimiz de heyecanlıyız. Tekrar Barış Arduç ile aynı sette buluşmak benim için avantaj. Projenin diziyi ve dizideki karakterlerimizi anımsatmaması için elimizden geleni yapacağı. Hedefimiz tamamen özgün bir çalışma olması.”

Yeni sezonda Kanal D’nin bir dizisinde rol alacak olan Elçin Sangu, projeyle ilgili “Sürprizi bozmayayım” diye konuştu.