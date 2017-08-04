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    Elazığ’da yük treni devrildi: 2 ölü

    Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, (DHA)
    04 Ağustos 2017 - 21:27Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 21:27

    ELAZIĞ’ın Baskil İlçesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkıp devrilen yük treninin 2 makinisti hayatını kaybetti.

    Kaza, bugün akşam saatlerinde Baskil ilçe merkezine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Elazığ’dan Malatya yönüne giden 33049 sefer sayılı yük treni, raydan çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre trenin makisti Mehmet Kirkin ile yardımcı makinst Sergen Ayverdi yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaşamını yitiren Sergen Ayverdi’nin bugün başka bir makinistin yerine görev yaptığı ifade edildi.

    Bölgede çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Elazığ , tren , Baskil
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