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    Elazığ'da vahşet! Kızının boğazını keserek öldürdü

    DHA
    13.10.2017 - 15:35 | Son Güncelleme:

    Elazığ'da telekomünikasyon firmasında görevli 49 yaşındaki Ahmet B., evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kızı 22 yaşındaki Hilal B.'yi boğazını keserek öldürdü. Ahmet B.,cinayet sonrası polisi arayıp, "Kızımı öldürdüm" diye kendisini ihbar etti.

    Merkez Rüstempaşa Mahallesi'nde bugün öğle saat 13.00 sıralarında Ahmet B. evlerinde kızı Hilal B. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ahmet B., mutfaktan aldığı bıçakla kızının boğazını kesti. Kanlar içinde yere düşen Hilal B., olay yerinde can verdi. Polisi arayan Ahmet B., "Kızımı öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti. Eve gelen polis ekipleri, baba Ahmet B.'yi gözaltına aldı

    Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Hilal B.'nin cesedi, otopsi için ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna gönderildi. Acı haberi duyarak eve koşan genç kızın yakınları, sinir krizi geçirdi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Elazığ , cinayet , kızını öldürdü
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