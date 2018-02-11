Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

    Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı 

    ELAZIĞ (AA)
    11.02.2018 - 22:28 | Son Güncelleme:

    Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Salıbaba Mahallesi'ndeki Özel Yeni Yaşam Merkezi'nde görevli Adıgül Gündoğdu (19) idaresindeki 23 BM 076 plakalı hafif ticari araç, Cihangir Sokak'ta Dursun Balıkçı yönetimindeki 23 AK 327 plakalı otomobil ile çarpıştı. 

    Gündoğdu'nun kullandığı araç yoldan çıkarak girdiği tarlada ağaç kütüklerine çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Cuma Yıldırım (75) olay yerinde hayatını kaybetti. 

    Yaralanan araç sürücüleri ile Zelal Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 

    Etiketler: Elazığ , kaza , haber , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri