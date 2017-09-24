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    Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 9 yaralı

    ELAZIĞ (İHA)
    24.09.2017 - 22:17 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 22:17

    Elazığ’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. 

    İlk kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu’nun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N. Ç. idaresindeki 35 KC 5493 plakalı otomobil ile A.Ç. idaresindeki 23 K 2574 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 8 kişi yaralandı.

    İkinci kaza ise Elazığ- Diyarbakır yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 71 LG-DC yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada bir kişi yaralandı.

    Her iki kazada yaralanan 9 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Etiketler: Elazığ , kaza , yaralı
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