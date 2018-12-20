Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği Kız Çocuklarının Hayatlarında Kocaman Bir Fark Yarattı

İsmail Bayraktar bir öğretmen, aynı zamanda 1991 yılından bu yana hentbol sporuna hayatını adamış bir isim. Hentbol, Türkiye’de özellikle futbol kadar popüler değil. Futbol kadar büyük ve gösterişli imkanlara da sahip değil. Hentbol tutkusuyla yola çıkan Bayraktar, dezavantajlı ailelerin kız çocuklarına destek olmak için 2010 yılında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği’ni kurdu. Bayraktar, kurduğu kulüpte hem başkan hem antrenör, hem de deplasman maçlarına gittikleri minibüsün şoförlüğünü de kendisi yapıyor.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği’nde, özellikle eğitim hayatına devam etmekte sıkıntılar yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarının sosyal gelişimi için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca, ihtiyacı olan ailelere periyodik olarak gıda yardımı ve nakdi yardım da yapılıyor.

Eğitim hayatlarını farklı sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kalan kız çocukları kulüp bünyesine katıldıktan sonra hem eğitimlerine devam ettiler hem de milli takım düzeyine yükseldiler. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği bugüne kadar 30’un üstünde sporcuyu milli takım kamplarına gönderdi ve 10 sporcu milli takım formasını giyme başarısı gösterdi. Ayrıca Elazığ’a İsmail Bayraktar’ın çabalarıyla bir de spor salonu kazandırıldı.

İsmail Bayraktar öncülüğündeki Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği dar gelirli ailelerin kızlarına umut oldu. Onların hem eğitim hayatına devam etmesine hem de hentbol sporunda profesyonelleşmesine yardımcı oldu. Sosyal sorumluluk, eğitim ve sporu bir araya getirirken Elazığ’da yaşayan kız çocuklarının hayatlarında kocaman bir fark yarattı.

Tarih: 21.12.2018 (Sezon 10 - Bölüm 5)

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