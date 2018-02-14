El öptürerek cezaevine...

Firari olan Sarı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Irak’ta yakalanan Sarı, burada cezaevine konuldu. Yaklaşık 4 yıldır Irak’ta tutuklu bulunan Sarı, Türkiye’ye iadesinin ardından dün İstanbul’a getirildi. Sarı, Atatürk Havalimanı’ndan Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sarı’nın getirileceğini öğrenen birkaç müridi Atatürk Havalimanı’na gelerek uçağı bekledi. Sarı elleri kelepçeli halde polis aracına bindirileceği sırada müritlerinden biri, “Hoşgeldiniz” diyerek elini öptü. Sabah saatlerinde adliyeye getirilen Sarı, Ceza İnfaz Bürosu’ndaki işlemlerinin ardından Metris Cezaevi’ne gönderildi.