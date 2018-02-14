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    El öptürerek cezaevine...

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    14.02.2018 - 22:51 | Son Güncelleme:

    Vasat cemaatinin lideri Şahmerdan Sarı, 2011’de Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Firari olan Sarı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Irak’ta yakalanan Sarı, burada cezaevine konuldu. Yaklaşık 4 yıldır Irak’ta tutuklu bulunan Sarı, Türkiye’ye iadesinin ardından dün İstanbul’a getirildi. Sarı, Atatürk Havalimanı’ndan Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sarı’nın getirileceğini öğrenen birkaç müridi Atatürk Havalimanı’na gelerek uçağı bekledi. Sarı elleri kelepçeli halde polis aracına bindirileceği sırada müritlerinden biri, “Hoşgeldiniz” diyerek elini öptü. Sabah saatlerinde adliyeye getirilen Sarı, Ceza İnfaz Bürosu’ndaki işlemlerinin ardından Metris Cezaevi’ne gönderildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , cezaevi , Vasat cemaati , Şahmerdan Sarı , son dakika
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