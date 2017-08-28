El nakli için beklenecek

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki tedavi süreci büyük ölçüde tamamlanan ve yaraları iyileşen Altuğ Özışık, sadece kontroller için hastaneye gidiyor. Sağ gözü ve yüzündeki deformasyon nedeniyle 2 farklı operasyon geçiren Altuğ’a gelişme çağında olduğu için el nakli ise yapılamıyor.

‘OKUL ONA İYİ GELECEK’

Tedavi sürecinde 1 ayı geride bırakan Altuğ’un son durumu ve bundan sonraki hayatı ile ilgili Hürriyet’e bilgi veren baba Tuncay Özışık, “Aile olarak zor bir süreç geçirdik. Bundan sonra yeni bir hayata hazırlık yapıyoruz. Zor ama başarmak zorunda olduğumuz bir hayat” dedi.



El naklinin şu anda gündemlerinde olmadığını kaydeden baba Özışık, “Altuğ gelişme çağında olduğu için nakil konusu şu anda gündemimizde yok, olamıyor. Bu 5-10 sene sonra düşüneceğimiz bir konu. Sadece göz ve yüzü ile ilgili tedavileri devam ediyor” diye konuştu. Altuğ’un Muratpaşa Adem Tolunay Anadolu Lisesi 12’inci sınıf öğrencisi olduğunu hatırlatan Özışık, şöyle dedi: “Altuğ, 18 Eylül tarihinde okulunda olacak. Nasıl kolu kırılan bir çocuk okuluna devam ediyorsa o da arkadaşları ile birlikte yeniden eğitimine devam edecek. Psikolojisi de çok iyi. Okuldaki ortamın ona iyi geleceğini düşünüyoruz.”



Altuğ Özışık’ın öğretmeni Esra Yılmaz, Özışık Ailesi ile sürekli irtibat halinde olduklarını vurguladı. Yılmaz, şöyle dedi: “Altuğ’un kolay hareket edebilmesi, sıkıntı yaşamaması için ne gerekiyorsa yapılacak. Bu konuda ailenin şu ana kadar bir talebi olmadı. Ancak biz kendisini çok seviyoruz yeni hayatına daha kolay adapte olabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.”