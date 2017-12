'El mi yaman bir görelim'

RIZK HELAL BİR KAVRAM

“(Erdoğan’ın il başkanları konuşması) Erdoğan’ın beni gündeme alması, beni son derece mutlu ediyor. Ama ne hikmetse bir gün karşıma çıkıp benimle konuşmak istemiyor. Kendisine şu cesareti verebilirim; sevgili Erdoğan, sen ‘Dünyaya meydan okuyorum’ diyorsun, gel bir de bana meydan oku bakalım. El mi yaman bey mi yaman, bir görelim. Beni, ‘Rızkını ticaretle kazanan kişilere çamur atmakla’ suçluyor. Rızk, helal bir kavram. Hayatın her alanında alnının teriyle rızkını kazananlara şükran borçluyuz. Benim merak ettiğim nokta şu; Rıza Sarraf (Reza Zarrab) için Erdoğan bugüne kadar tek bir olumsuz cümle kullanmadı. Rıza Zarraf rızkını helalden mi elde etti? Dört bakana, genel müdüre rüşvet verdi. Beni suçluyorsun, rızkını ticaretle kazananları eleştirdiğimi söylüyorsun. Ben asla ve asla eleştirmedim. Sen önce şu Rıza Sarraf için ne diyorsun bunu bir konuş bakalım.



VERGİ ÖDEMEMEK İÇİN

Çalışan, kazanan, vergisini ödeyen tüm yurttaşlara saygılıyım. Ben vatandaşın vergisini koruma derneğinin de başkanlığını yaptım sivil hayatımda. Kim vergi ödüyorsa onun haklarını korudum. Ne ben, ne yakınlarım hiçbir zaman gidip Man Adası’nda veya Malta Adası’nda, Türkiye’de vergi ödememek için şirket kurmadılar. Şimdi ben Erdoğan’a sormak istiyorum; senin yakınların Man Adası’ndaki şirketle hangi ticari ilişkiler içindeler? Sana küçük bir çocuğun anlayabileceği dilden soru soruyorum. Kızmadan, sinirlenmeden, hakaret etmeden sadece soru soruyorum. Sadece tüyü bitmemiş yetimin, kazanan üreten, vergisini ödeyen vatandaşın hakkı için soruyorum.



Sizler aldığınız her kuruşun vergisini para elinize geçmeden ödüyorsunuz. Bu beyler gidecekler Man adalarında şirket kuracaklar, ortaklıklar yapacaklar, Türkiye’de vergi vermemek için her türlü dümenin peşinde olacaklar. Ben bunu soracağım, benim aleyhime milyonluk tazminat davaları açacaklar. Açmazsanız namertsiniz.



AİLEMİ DİNLİYORLAR

Kızımın dairesiyle uğraştılar, diğerleriyle de uğraştılar. Ben ona bir soru daha sorayım. Senin bütün organların beni dinliyor, çocuklarımın, eşimin telefonunu dinliyor. Ben hiçbir zaman dönüp de çocuklarıma, ‘Oğlum paraları sıfırladınız mı?’ demedim. Sen söyledin. Çık bakalım cevap ver; o paralar ne paralarıydı?”



ORTADOĞU BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ

BM’nin Kudüs kararını da değerlendiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bu karar Ortadoğu’nun barışı için son derece önemli. Karar Trump’ın pimi çekip Ortadoğu’nun kalbine koyduğu bombanın patlamamasına da yol açan bir karar. Bütün dünyanın bir anlamda, Filistin Devleti’nin kurulmasından yana tavır aldığı bir karar.”