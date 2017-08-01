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    "El Kaide lideri bin Ladin'in oğlu olacak" iddiası

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 11:54Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 12:21

    Terör örgütü El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in 28 yaşındaki oğlu Hamza Bin Ladin'in kısa süre içinde örgütün başına geçmesi bekleniyor. Yabancı basın, Hamza Bin Ladin'in örgütün yeni yüzü konumuna geçerek, terör örgütü DEAŞ'ın yıkım süreci yaşadığı dönemde ön plana çıkmayı hedefliyor.

    Hamza Bin Ladin, geçen sene yayınladığı ilk sesli mesajında özellik Suudi Arabistan'a yönelik sert mesajlar vermiş, söz konusu ülkede 'yalnız kurtların' terör saldırıları düzenlemesini istemişti.

    Bin Ladin tarafından yayınlanan ikinci sesli mesajda ise Suudi Arabistan'ın kurucusu Abdulaziz bin Rahman al Saud'ı 'İngiliz ajanı' olmakla suçladı.

    CBS News'e konuşan ABD'li dışişleri yetkilisi Ali Soufan, Hamza bin Ladin'in daha çocukken babasının yerine geçecek potansiyel bir lider olarak görüldüğünü söyledi. Soufan, "Hamza bin Ladin temel olarak bunu söylşüyor. Babama yaptığınız şey için intikamınızı alacağım"

    El Kaide lideri bin Ladinin oğlu olacak iddiası

    ABD'li uzmanlar tarafından yapılan, Hamza Bin Ladin'in son haline benzediği söylenen çizim. Hamza Bin Ladin'in yakın dönemde çeklmiş herhangi bir görüntüsü bulunmuyor. 

    Hamza Bin Ladin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör listesinde yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bulunan ve Hamza Bin Ladin'in 22 yaşındayken yazdığı mektuplarda, söz konusu kişinin babası Usame bin Ladin'in intikamını almak istediği ifade ediliyor.

     

     

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    Etiketler: ABD , el kaide , Usame Bin Ladin
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