El Elin Eşeğini Türkü Söyleyerek Arar

Alt liglerde bile bir transferin yüzmilyonlarca liraya malolduğu düşünülürse, ara dönemde transfer yapamayan yönetimleri çok fazla eleştirmek hakkaniyet ilkeleri ile pek bağdaşmaz.

En büyüğünden en küçüğüne bütün takımlarımızın ortak sorunu PARA. Kamp yerlerinden kulağımıza gelen haberler hiç iç açıcı değil. Antalya’da kampı terk eden futbolcular, otel parasını ödeyemeyen takımlar ve daha neler, neler...

Medyadaki transfer dedikoduları bile krizde. Her yıl bu tip haberlerden başımız dönerken, bu devre arası beş-on haberi ısıtıp ısıtıp okuttuk millete...

Gülşah Erkaya yazıyor

Kamp otellerinde her zaman fink atan onlarca menajer ve futbolcu simsarının esamesi bile okunmuyor.Nasıl okunsun ki, şu anda federasyonda ayrıldığı ya da halen oynadığı kulübüyle ödeme sorunu yaşadığı için şikayetçi olan en az 70-80 futbolcu dosyası bulunuyor. Yani kulüpler zorunlu olmadıkları ödemeleri yapmıyor, yapamıyorlar. Hatta zorunlu ödemeleri bile yapamıyorlar.Pek çok kentte yerel gazeteler kulüpten alacağını alamadığı işin iaşeyi kesen bakkal, kasap, market haberleri ile dolu...Süper Lig’de belki yaşanmaz ama, alt liglerde önümüzdeki günlerde, deplasmana gidemeyen ya da otelde rehin kalan takım olayları yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

Buna rağmen transfere bütçe ayırabilen bazı kulüplerimiz ise, büyük kardeşler başta olmak üzere yanlış işlere imza atmakta ısrar ediyorlar.

Son olarak Fenerbahçe Gaziantepsporlu Bekir’in işini bitirmek üzere. İki ucu yanlış bir transfer olacak. Fenerbahçe gibi bir kulüp iki tanesi vazgeçilmez olmak üzere beş oyuncusunun bulunduğu bir mevkiye neden bir oyuncu daha alır? Gaziantepspor elindeki iki stoperin birini neden satar? Anlayan varsa beri gelsin...

Bu sadece güncel bir örnek. Ligimizde böylesi anlamsız, gereksiz ve yanlış işler yapan öyle çok kulüp var ki... Yazsak ansiklopedi olur.

Mikrofonu uzattığınızda şirketleşmeden, profesyonelleşmeden bahsedip mangalda kül bırakmayan yönetici abilerimizin ve amcalarımızın samimiyetine inanmak öyle güç ki. Bu krizin etkileri derinleşip takımlarımızda onarılmaz yaralar açmaya başladığında, hangi birinin sorumluluğu üstlenip, gereğini yapacağını gerçekten merak ediyorum.

Sporun siyaseti taklit ettiği, kulüp yöneticilerinin siyasiler gibi koltuklarına yapıştığı bir düzende ulusal ve uluslararası başarının nasıl geleceğini de merak ediyorum. Kaleci gol yerse gönderilir. Defans başarısızsa gönderilir. Santrafor gol atamazsa, orta saha pas veremezse gönderilir. Hoca gönderilir. Kulübün masörü bile gönderilir ama, tüm bu adamları işe alan yöneticiler kılını bile kıpırdatmaz.

Ben bu sezon içinde ve sonunda kulübüne kazık çakmış gibi görünen en az üç-dört kulüp yönetiminin istifa edeceğini ya da olağanüstü kongreye gideceğini düşünüyorum. Ancak bu gidişler pek de hayrına olmayacak. Kulüplerini altından kalkılamayacak derecede ağır borçlara sokan, kredilerle boğan, krizde iyice batağa saplanan bazıları adeta kaçacaklar.

Şu ortamda bizim aile bütçelerimizde uyguladığımız tedbirleri kulüplerinde uygulayan yönetimler ayakta kalacak. Küçülen, gereksiz masrafları kısan, doğru ve uygun fiyatlı transferlere imza atan ve bunları doğru satışlarla destekleyenler hem puan cetvelinde, hem de yönetimlerinde tutunabilirler. Aksini yapanlar ise ne yazık ki ister büyük olsun ister küçük, kendilerini krize kurban ederler.

“El elin eşeğini türkü söyleyerek ararmış”... Kendi küçük ekonomisini iyi yöneten birisi olarak, kamu malı kulüplerimizin büyük ekonomilerini yönetenlere bir uyarı olsun bu yazımız... Kaybolan eşek sizin olmayabilir ama lütfen ararken ciddiyetinizi kaybetmeyiniz...