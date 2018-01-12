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    El ele vererek kurtardılar

    Çağlar ÖZTÜRK (DHA)
    12.01.2018 - 08:57 | Son Güncelleme:

    Adana'da polis ekipleri, psikolojik sorunlarından dolayı Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan 25 yaşındaki Fadime Ö,'yü ele ele verek ölümden kurtardı.

    İddiaya göre, bir süreden bu yana psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Çukurova Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fadime Ö, Çukurova ilçesi Seyhan Baraj setinin üzerinden göle atladı. Genç kadını görenler polisi aradı. Bunun üzerine, çok yakın bir noktada bulunan Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, botla Fadime Ö,'nün atladığı yere gitti. Sudan çıkarılıp bota alınan genç kıza ilk müdahaleyi polis yaptı.

    POLİS BERESİ TAKTILAR

    Kıyıya getirilen genç kızın, ayakkabıları ve çorabı çıkarıldı. Polis şoka giren Fadime Ö,'nün başına kendi beresi giydirdi. Üzerine battaniye örtülen genç kız için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bot içindeki kıza ilk müdahaleyi yaptı. Polisler, sedyeye alınan genç kızı, el ele tutuyarak kıyıdan çıkardı. Kurtarılan Fadime Ö. ambulansla hastaneye götürüldü.

    El ele vererek kurtardılar
    El ele vererek kurtardılar

    Etiketler: Adana , kurtarma
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