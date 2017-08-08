El Cezire: Türkiye Katar’daki askeri varlığını artırmaya çalışıyor

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin başkenti Doha’nın kuzeyinde yer alan Ed-Duheyliyyat Kışlası'nda Türkiye ile Katar arasında icra edilen Demir Kalkanı tatbikatının dün sona erdiği açıklanmıştı. Açıklamada tatbikatın, başta 'önemli ve stratejik tesisler ile altyapı' olmak üzere Katar’ın savunmasına yönelik olduğu ifade edilmişti.

Tatbikata ilişkin video görüntüleri yayınlayan El Cezire kanalı ise Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığını artırmayı arzuladığını duyurdu. aljazeera.com'da yayınlanan haberde ise Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Türk ordusunun bölgeden çekilmesini talep etmesine rağmen, 'görünüşe göre' Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığını güçlendirmek istediği aktarıldı.