El-Bab’da askerler top mermisiyle selam gönderdi

◊ Yeni sezonda tekrar “İsimsizler”le izleyici karşısındasınız. Bu sezon için neler hissediyorsunuz?

- Geçen sezon yayınlanan 13 bölümle “İsimsizler”in var oluş maksadını izleyicilerimize anlatmıştık. Bu sezon ise başka bir bilinmeyene ışık tutuyoruz. Başka bir dünya, başka kurallar... Yolumuz ve doğrumuz bir. Umarım hepimizin içine sinen bir sezon geçiririz.



◊ Artık İstanbul’dasınız, burada çekimler nasıl geçiyor?

- Bu projenin bana kattığı en güzel şeylerden biri, güzel dostluklar. İstanbul’da çalışmak bana göre daha zor. Trafik, mekan gibi birçok sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Yoğun iş temposunda bizi bir arada tutan şey sanırım dostluklarımız oldu.



DAHA DURAĞAN, İÇİNE KAPANIK, FAKAT KARARLI



◊ Canlandırdığınız Murat karakteri şimdiye dek ne gibi değişimler yaşadı?

- Ekip arkadaşlarını kaybetti her şeyden önce. Seher sayesinde kapattığı gönlünün kapısını ilk kez açacaktı ki, olmadı. Kayıplarının travmasıyla yaşayan, intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir Murat vardı. Bu sezon daha durağan, içine kapanık, fakat kararlı bir adam oldu. Dayı ve Fatih’e yeniden kavuştu, onlarla birlikte vatan aşkıyla yoluna devam ettikçe, eski Murat’a döneceğine inanıyorum.



◊ Murat’ı ne kadar içselleştirdiniz?

- İçselleştirebilmek için karakterin yaşadıklarıyla empati kurabilmek gerekir. Birebir aynı olayları tecrübe etmiş olmasam da, elimden geldiğince yorumlamaya çalışıyorum.



İŞKENCE SAHNESİ ÇOK ZORLADI



◊ Zor sahneler çekiyorsunuz. Nasıl hazırlanıyorsunuz çekimlere?

- Hem fiziken hem de ruhen olabildiğince dinç, dingin kalmaya özen gösteriyorum. Senaryo geldikten sonra ezber süreci başlıyor. Eğer bölümde işlenecek konuya özel araştırmaya gerek gördüğüm bilgiler varsa, onları araştırıp altını kendi açımdan doldurmaya çalışıyorum.



◊ Şimdiye dek sizi en çok hangi sahne zorladı?

- Üçüncü bölümde çektiğimiz işkence sahnesi... İşkence metotları üzerine araştırmalar yaptım. Empati kurmaktan ötesini yaşadım diyebilirim. Allah hiçbir Mehmetçiğimize bunları yaşatmasın. Bir diğeri de 10’uncu bölümde Dayı’nın vurulmasıyla başlayan ambulans ve hastane sahnelerimizdi. İçselleştirdiğim zaman o duygunun içinden kolay kolay çıkamıyorum. Ama o sahnelerle ilgili kıymetli kişilerden kıymetli yorumlar aldık. Ne mutlu.







SOKAKTA ALDIĞIM TEPKİLER BENİ MUTLU EDİYOR



◊ Rolünüzle ilgili sokakta nasıl tepkiler alıyorsunuz?

- Sıcakkanlı, olumlu tepkiler alıyorum hep. Sempatiyle yaklaşıyor insanlar. Bu da beni mutlu ediyor. Emniyet mensupları ve aileleri ayrı bir incelikle yaklaşıyorlar. Ailelerinin bir ferdiymişim gibi. Yaşadıklarına, hislerine tercüman olduğumuz için çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Bizler için canını göz kırpmadan feda etmeye hazır insanları mutlu etmek beni de mutlu ediyor.



◊ Genel olarak Murat’a dair aldığınız yorumlardan en çok hangisi sizi etkiledi?

- Sınır ötesinden El-Bab’da asker kardeşlerimiz top mermisinin üzerine “Çağkan Çulha’ya selam olsun” yazıp, diziyle ilgili mutluluklarını gönderdikleri fotoğrafla paylaşmışlardı.

Bu beni çok etkiledi. Onlara bir nebze de olsa moral olabiliyorsak ne mutlu bize.

AKIŞTA KALMA TARAFTARIYIM

◊ Dinlenmek veya rahatlanmak istediğiniz zaman yalnız kalmayı mı, yoksa kalabalık içerisinde olmayı mı tercih edersiniz?

- Genellikle yalnız kalmaya, fırsatım olursa şehrin kaosundan uzak, doğayla bütünleşebileceğim yerlere gitmeye çalışıyorum. Yorgun değilsem spor yapıyorum. Dostlarımla görüşüyorum. Köpeğim Bossy ile ilgileniyorum, onun hayatımdaki yeri apayrı...



◊ Uzun yıllardır ekrandasınız. Nasıl başladı bu macera?

- Lise dönemimden beri çevremden bu alana yönelmem konusunda yorumlar alıyordum. Çocukluk arkadaşım Ceren Moray o dönem bir reklam filminde oynamıştı. Üniversitedeyken ben de karar alıp internetten cast ajanslarına başvuruda bulundum. İlk dönüş yapan şirketle başladı serüvenim.



◊ Oyunculuk hedefleriniz neler?

- Anı yaşamak, akışta kalmak taraftarıyım. Keyif aldığım bir mesleği icra ediyorum. Vizyonumun örtüştüğü, beni mesleki anlamda tatmin edecek projelerde farklı rollerle iç dünyamı keşfetmek isterim. Benim için en keyiflisi keşif süreci.

Dizi izleyemiyorum

◊ Diğer dizileri takip etme şansınız oluyor mu?

- Ne yazık ki çalıştığım dönemlerde izleyemiyorum. Çok yoğun bir çalışma tempomuz var. Kendi dizimizi bile geriden takip edebiliyorum. Ama izleyebildiğim dönemlerde takip ettiğim işler genellikle yabancı yapımlardı. “The Wire” en beğendiğim dizidir.

İSİMSİZ KAHRAMANLARIMIZ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ DEĞİL

◊ Son olarak “İsimsizler” izleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı?

- Öncelikle bu ülkenin gerçek isimsiz kahramanlarına selam olsun! Şükranla, minnetle... Biz, onların yaşantılarını imkanlar ölçüsünde gösterebilmek gayesindeyiz. İzleyicilerimizin bizlere göstermiş olduğu sevgi, şefkat şunu gösteriyor ki; isimsiz kahramanlarımız hiçbir zaman yalnız değil, kalmayacak da. Onları temsil etmek büyük onur bizler için. Sağ olsun, var olsunlar. Gösterilen güzel yaklaşımı kendi üzerime alınmayıp isimsiz kahramanlarımıza atfediyorum.