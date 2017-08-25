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El ayak ağız hastalığı nedir? Yakalananların sayısı artıyor

Özellikle çocuklarda görülen el ayak ağız hastalığı sosyal medyaya konu oldu. Enterovirüs denilen mikropların neden olduğu el ayak ağız hastalığıyla ilk kez karşılaşan ebeveynler, sorularına internet üzerinden yanıt bulmaya çalışıyor. El ayak hastalığı hakkında merak edilenleri ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahime Koç anlattı.

Hürriyet Haber
25 Ağustos 2017 - 15:42:39

El, ayak ve ağız hastalığına enterovirus cinsi virüsler neden olur. Bu virüs grubu poliovirüsler, koksaki virüsleri, ekovirüsler ve enterovirüsleri içerir. En çok sebep olan virüs Coxsackie virus A16’dır.

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Ateş (38-39 derece)
• İştahsızlık, halsizlik
• Boğaz ağrısı
• Karın ağrısı
• Vücutta döküntü
• Ağız içinde yaralar Her ne kadar adı el-ayak-ağız hastalığı da olsa her zaman tüm bu alanlarda döküntü görülmeyebilir. Sadece ağız yaraları veya sadece deride döküntüler şeklinde gelişebilir. Çocuğunuzda bu belirtiler varsa hemen çocuk doktoruna başvurulması gerekmektedir.

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI BULAŞICI MIDIR?

Kuluçka süresi ortalama 3-6 gündür. Coxsackie virus enfeksiyonu son derece bulaşıcıdır. Salgınlar sırasında, virüs çocuktan çocuğa ve anneden fetusa yatay iletim yoluyla bulaşır. El, ayak ve ağız hastalığına neden olan virüsler enfekte kişinin burun ve boğaz salgılarında, döküntülerin içindeki sıvıda ve dışkısında (gaita) bulunabilir. Enfekte kişilerle yakın kişisel temas, öksürme veya hapşırma ile hava yolu ile dışkı ile temas, yüzeyi kirlenmiş nesnelerle temas sonucu bulaşabilir. Yüzme havuzlarında veya su parklarında su yutmak ile etken virüsü almak nadirde olsa mümkündür. Enfekte kişilerin dışkısı ile kirlenmiş sularda olasılık daha yüksektir ve iyi bir klorlama dahi yetersiz olabilir. Genellikle el, ayak ve ağız hastalığı olan bir kişinin hastalığın ilk haftasında bulaştırıcılığı çok yüksektir. Belirtiler ortadan kalktıktan sonra bile bazen günlerce ya da haftalarca bulaştırıcı olabilirler. Özellikle virüsle enfekte olmuş yetişkinler herhangi bir belirti göstermeseler de bulaştırıcı olabilirler. Bulaşıcılığı çok yüksek olduğundan hasta kişilerin belirtiler tamamen ortadan kalkana dek izole edilmeleri faydalıdır.

SOSYAL MEDYADAN UYARILAR GELİYOR

mehmet özdamar‏ @sergioollull
El ayak ağız hastalığın ne?

KrMustafa‏ @MustafaKIR5
@saglikbakanligi Sayın Sağlık Bakanlığı yetkilileri Samsun ilinde Boğmaca ve El Ayak Ağız Hastalığı yaygını var.Halk bu konuda bilinçsiz.

Dr. Banu Sadıkoğlu‏ @banusadikoglu
Ağız içinde aft olmayan çocuk pek yok ...el ayak ağız hastalığı

Zeynep Sena‏ @mustearkisilik
El ayak ağız hastalığı da ne ola ki

Pınar AYHAN‏ @pnrayhan
Türkiye genelini bilemiyorum ama antalyali bebeklerde cok sık görüldüğü gercek.el ayak agiz hastalığı ve çiçek.

doktor anne‏ @bcelikkan
Gündemdeki hastalık.. Elayakağız hastalığı.. Neden bu kadar fazla görüyoruz? Çünkü havalar

Şaşkın Anne‏ @saskinanne
Kızım çok ateşlendi Dr. el ayak hastalığı olmuş dedi.Korkunç bulaşıcı heryerinde yaralar çıkan ağız içi dahil manyak bişi. Bebeklerde zorlu...

mor hanım‏ @nev_eda
Öyle böyle bir salgın değil. 1-4 yaş arası el ayak ağız hastalığı kol geziyor. Çocuk dr'ları bile şaşırıyor, çünkü önceden çok nadir idi.

Ayşe Böcek‏ @Ayseebocek
El ayak ağız hastalığı nedir ya keşke düşmanlarımı öpsem de benim yerime onlar bu acıyı çekse

Vasıflı işsiz‏ @vasifli_issiz
5.Hastalığın adı el ayak ağız döküntüsüymüş. Kuluçka süresi min.4gün olunca teşhis zaman aldı.

Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 15:42:39
Etiketler: El ayak ağız , El ayak ağız hastalığı nedir , El ayak ağız belirtileri
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