Ekvatorlu öğrenciye Türkiye bursu

Yüksek lisans öğrencisi Ekvatorlu Maria Jose Cabezas, ‘Başarı Bursu’ almaya hak kazandı. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Programı Yüksek Lisans öğrencisi Ekvatorlu Maria Jose Cabezas, eğitimdeki başarısıyla, Türkiye’de eğitim alan ve gerekli şartları taşıyan uluslararası öğrencilere verilen ‘Başarı Bursu’ almaya hak kazanan az sayıdaki öğrenci arasında yer almayı başardı.

Ülkesi Ekvator’da grafik sanatlar lisans eğitimi alan ve yüksek lisansı eğitimi için Yaşar Üniversitesi’ni tercih eden Maria Jose Cabezas, 2016’da Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programında eğitim almak için İzmir'e geldi. Eğitim hayatı boyunca ülkesinde ve Türkiye’de eserleriyle, sempozyumlara, sergilere katılan ve tasarımları başarı ödülleri alan Cabezas, aynı başarıyı akademik hayatında da sürdürdü. 4.00 üzerinden 3.94 not ortalamasına sahip olan Cabezas, Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere verilen kamu kaynaklı yüksek öğrenim burslarına da başvurdu. Başvuruların değerlendirilmesinde, adayların başvuru kriterlerine uygunlukları, akademik ve sosyal başarıları gibi hususlar göz önünde bulundurulurken ayrıca bu burs programı lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde tüm ülkelerden adaylara açıktı. Cabezas, ülkemizde eğitim alan ve gerekli şartları taşıyan az sayıda uluslararası öğrenciye verilen ‘Başarı Bursu’nu almaya hak kazandı.

“İZMİRLİLER ÇOK KONUKSEVER”

Hem sanatsal hem de akademik açıdan Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Maria Jose Cabezas, burs kazanmanın da gururunu yaşadığını söyledi. Cabezas, “Ülkemde kalmak, ABD ya da Avrupa’da eğitimimi sürdürme şansım vardı. Ama ben farklı bir yer olsun istedim. Seçenekler içinde de Türkiye ve İzmir benim için en cezbedici olanıydı. Türkiye'nin, hem doğuya hem batıya yakın olması, birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapması, tercihimde etkili oldu. Araştırma yaptığımda, ilgi alanımdaki tüm dersleri İngilizce olarak Yaşar Üniversitesi’nde alabileceğimi gördüm ve burayı tercih ettim. İzmir ile ilgili en sevdiğim şey, konuksever insanları oldu. İzmir hem okumak hem de yaşamak için çok ideal bir şehir. Aradan geçen süre içinde ne kadar doğru bir karar verdiğimi anlıyorum. Burada olmaktan, başarımla böyle bir burs kazanmaktan da ayrıca mutluyum” diye konuştu.