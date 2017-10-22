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    Ekvator Dünya Kadınları Festivali’ni Olcay Bayır kapattı

    Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
    22.10.2017 - 14:00 | Son Güncelleme:

    Londra’da son 10 yıldır düzenlenen Ekvator Dünya Kadınları Festivali’nde (Equator Women of the World) bu yıl Türkiye kökenli iki kadın sanatçı da yer aldı.

    Dünyanın farklı ülkelerinden 19 kadın müzisyen, şair ve besteciyi bir araya getiren festivalde, Londra’da yaşam süren Olcay Bayır ve Elif Karlıdağ’ın programı büyük ilgi gördü.
    30 Eylül’de start alan festival, sanat ve müzik gösterilerinin düzenlendiği Kings Place’de dün gece gerçekleştirilen dört konserle son buldu.

    Ekvator Dünya Kadınları Festivali’ni Olcay Bayır kapattı

    Gecenin üçüncü konserinde aralarında Elif Karlıdağ’ın da yer aldığı 9 ünlü kadın besteci alkışlar arasında sahneye davet edildi. Piyano, teori, kompozisyon öğretmeni, şef ve besteci Karlıdağ’ın, “Imagination” (Hayal etmek) adlı eseri 3 kadın sanatçı tarafından seslendirildi.
    Dördüncü ve son konser için sahneye çıkan Olcay Bayır ise yeni yıl öncesi çıkacak albümünden şarkılar okudu. İngiltere’de opera eğitimi alan Bayır, Anadolu’nun renklerini Batı müziği ile harmanlaması ile de tanınıyor.

     

    Etiketler: Equator Women of the World , Ekvator Dünya Kadınları
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