Ekvator Dünya Kadınları Festivali’ni Olcay Bayır kapattı

Dünyanın farklı ülkelerinden 19 kadın müzisyen, şair ve besteciyi bir araya getiren festivalde, Londra’da yaşam süren Olcay Bayır ve Elif Karlıdağ’ın programı büyük ilgi gördü.

30 Eylül’de start alan festival, sanat ve müzik gösterilerinin düzenlendiği Kings Place’de dün gece gerçekleştirilen dört konserle son buldu.

Gecenin üçüncü konserinde aralarında Elif Karlıdağ’ın da yer aldığı 9 ünlü kadın besteci alkışlar arasında sahneye davet edildi. Piyano, teori, kompozisyon öğretmeni, şef ve besteci Karlıdağ’ın, “Imagination” (Hayal etmek) adlı eseri 3 kadın sanatçı tarafından seslendirildi.

Dördüncü ve son konser için sahneye çıkan Olcay Bayır ise yeni yıl öncesi çıkacak albümünden şarkılar okudu. İngiltere’de opera eğitimi alan Bayır, Anadolu’nun renklerini Batı müziği ile harmanlaması ile de tanınıyor.