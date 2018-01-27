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    Eksi 18 dereceye rağmen akın ettiler

    İHA
    27.01.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:

    Yarı yıl ve hafta sonu tatili sebebiyle Uludağ'a akın edenler, dağ yolundaki yoğun kar sebebiyle teleferiğe akın etti. Teleferik kuyruğu ana yola kadar uzandı.

    Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 18 derece soğuk olmasına rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yarı yıl ve hafta sonu tatilini Uludağ'da Karın tadını çıkarmak ve kayak yapmak isteyen tatilciler teleferiğe akın etti. Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferik ile çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. Metrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin ana yola taştığı görüldü.

    Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar, "Sömestr tatili sebebiyle dağa çıkıyoruz. Dünyanın en uzun tek halatlı teleferiği. Fiyatları uygun. Bu yüzden teleferiği tercih ediyoruz. Yaklaşık 1 saattir sıradayız, ama bundan şikayetçi değiliz" dedi.

    Eksi 18 dereceye rağmen akın ettiler
    Eksi 18 dereceye rağmen akın ettiler
    Eksi 18 dereceye rağmen akın ettiler

    Etiketler: Bursa , son dakika
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