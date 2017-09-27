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    Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 11:40 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 11:40

    Ekrem İmamoğlu, siyasi kariyeri ile araştırılmaya devam ediyor. 2009 yılında aktif siyasetin içerisinde giren Ekrem İmamoğlu, 2017 yılı itibariyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bazı bilgiler

    İşte, Ekrem İmamoğlu'nun kendi web sitesinde yer alan bilgilere göre biyografisi;

    Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.

     

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