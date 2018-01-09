Ekrandan parmak izi okuyan telefon

Geçtiğimiz yıl Qualcomm ekran altına gömülü parmak izi okuyuculara destek sunan teknolojisini duyurmuştu. Vivo ise bu duyurudan birkaç gün sonra çalışan prototipini göstermişti. Şimdi ise " Unlock The Future (Geleceğin Kilidini Aç)" yazan bir poster ile telefonun son halinin CES 2018'in 2. gününde tanıtılacağı duyuruldu.

Çinli telefon üreticisinin tanıtacağı cihazın, parmak izi okuyan sensörleri AMOLED ekrana yerleştirilen CMOS aygıtları sayesinde çalışıyor. Bu parmak izi okuyucularının çalışması ve tarayıcının parmak izi yansımalarını tanımlaması parmağın aydınlatılması gerekiyor.