Ekrana bakıp geçmek yasak

Şehir yönetimi ‘dikkati dağılmış yaya yasasını’ kabul etti. Yasaya göre karşıdan karşıya geçerken cep telefonuyla konuşabilirsiniz ancak telefonunuza, tabletinize bakamazsınız. Yasa artan kazaları engellemek için çıkarıldı.
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