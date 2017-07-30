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    Ekrana bakıp geçmek yasak

    Hürriyet Haber
    30 Temmuz 2017 - 23:53Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 23:53

    ABD’nin Hawaii eyaletinin başkenti Honolulu’da karşıdan karşıya geçerken cep telefonuna bakmak resmen yasaklandı.

    Şehir yönetimi ‘dikkati dağılmış yaya yasasını’ kabul etti. Yasaya göre karşıdan karşıya geçerken cep telefonuyla konuşabilirsiniz ancak telefonunuza, tabletinize bakamazsınız. Yasa artan kazaları engellemek için çıkarıldı.

    Etiketler: Hawaii , ABD , gazetehaberleri
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