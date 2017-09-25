Ekran kartı fiyatları neden yükseliyor?

Ekran kartı fiyatlarında anlam verilemeyen bir yükseliş var. AMD tarafından geçtiğimiz aylarda yeni Vega serisi yüksek performanslı ekran kartlarının duyurulması ile birlikte, özellikle NVIDIA cephesinde GPU fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşanması bekleniyordu. Ancak, DRAM yetersizliği ve kripto para madenciliğinin çok daha ön plana çıkmasının, fiyat düşüşü beklentilerini tersine çevirdiği Japonya merkezli finans devi Mizuho Financial Group analistleri tarafından doğrulandı.

Mizuho Financial Group analisti Vijay Rakesh, NVIDIA’nın önümüzdeki çeyrekte GPU’ları için ciddi talep alacağını ve hatta satışların şirket tahminlerinden yüzde 30-50 oranında fazla olacağını söylüyor.

Bu talebin oyuncuların aksine, Bitcoin gibi kripto para birimleri için madencilik yapanlar tarafından olacağına da dikkat çekiliyor. Özellikle bu kullanım için GTX 1060 ve GTX 1070 grafik kartları oldukça popüler.





Talebin artması sonucunda, DRAM bellek üretiminin de yetersiz kalmaya başladığı vurgulanıyor. Endüstri araştırma şirketlerinden IC Insight, bit başına fiyatın yüzde 40 oranında artacağını ve bunun bugüne kadarki en büyük artış olduğunu paylaşıyor.

Bu değişimlerin piyasadaki etkisi orijinal ekipman üreticileri (OEM) tarafından yakından hissedilirken, şok dalgasının kısa süre içerisinde perakende kanallarına da ulaşacağı açıklamalar arasında yer alıyor. Rakesh, son 6 ayda fiyatlandırmaların yaklaşık olarak yüzde 25 arttığının ancak kanallarda sıfır GPU envanterinin olduğunun altını çiziyor.

Kısacası yakında OEM’ler yüksek maliyetler dolayısıyla perakendecileri sıkıştırmaya başlayacak ve bu durum tüketicileri zor duruma düşürecek.