Ekran kartı fiyatları hızla yükseliyor!

Grafik işleme birimi (GPU), PC'nizin anakartıyla bütünleşik olarak gelen grafik yongasına kıyasla çok daha yüksek bir grafik işleme gücü sunuyor. GPU'lar çoğunlukla oyunlar için kullanılsa da, veri işleme ve video düzenleme gibi görevlerde de önemli bir yere sahipler.

Peki GPU'ların fiyatı neden bu kadar yükseldi? Bunun bir sebebi var: Bitcoin gibi şifreli para birimlerinin madenciliğine olan talep, grafik kartlarına olan talebin patlama yapmasına neden oldu.

Aşağıda yeni bir grafik kartı satın almanın doğru bir karar olup olmadığını keşfetmenize yardımcı olacağız.

GPU'lardaki Fiyat Artışı

Bitcoin, Litecoin ve Ethereum gibi dijital para birimlerinin madenciliği, ASIC cihazlarıyla veya GPU'larla yapılıyor. ASIC'lar belirli para birimlerine odaklanırken GPU'larla neredeyse her tür birimin madenciliği yapılabiliyor.

Şu an için Ethereum madenciliği daha zor hale gelmeden önce GPU satın almanızı ertelemenizde fayda var.

GPU Almak Yerine...

Ethereum madenciliğinin kolaylığı GPU'ların fiyatını artırsa da şu an birkaç seçeneğiniz var.

Hazır PC: Kendi PC'nizi toplamak güzel olsa da, GPU fiyatları yüksek iken önceden toplanmış PC'ler almak daha ekonomik. Bu PC'ler arasında seçim yaparken AMD ve Nvidia arasında seçim yapmanız gerekiyor. AMD'li PC'ler, Nvidia'ya göre hala daha ucuzlar.

Oyun laptop'u alın: GPU'ya oyunlar için ihtiyacınız varsa, bir oyun notebook'u harika bir seçenek olabilir. Bu müthiş cihazlar, güçlü GPU'ları notebook gövdesine sığdırabiliyorlar. Nvidia 10 serisi GPU'lar, masaüstündekine çok yakın bir performans sunuyor. Ancak bu cihazlarda ısı önemli bir sorun haline gelebilir. Bu yüzden bir soğutma yüzeyine ihtiyacınız olabilir.

APU'ları tercih edin: Accelerated Processing Unit (APU), CPU ve GPU'yu tek yongada birleştiriyor. Bu sayede alt seviye ekran kartlarında daha yüksek performans ve daha iyi güç verimliliği sağlanıyor. Ancak AMD CPU'larının ve APU'larının sıcak çalışabildiğini hatırlatalım.

Oyun konsolu alın: PlayStation 4 ve Xbox One'ın fiyatı, tek başına bir oyun makinesi olmalarına karşın GPU'dan ucuz. Elbette konsolların da dezavantajları var. Konsollar, oyunların sunduğu kişiselleştirme seçeneklerini sunmadıkları gibi PC'lerdeki gibi mod yeteneklerine de sahip değiller.

Bekleyin: Beklemek kulağa hoş gelmeyebilir ancak GPU'ların uygun bir fiyata düşmesini bekleyebilirsiniz. Ethereum madenciliğinin zorluğu zaman içinde artacağından GPU'lara olan talep azalacak. Böylece istediğiniz GPU'yu almanız daha kolay olacak.



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