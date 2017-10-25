Ekran altı parmak izi tarayıcısının patentini aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi’ne ekranın altında bulunan parmak izi tarayıcısı için patent başvurusu yaptı. Patentte yer alan bilgilere göre firma Galaxy S9’un ekranın altında, küçük ve hızlı bir parmak izi okuyucusu bulunan bir girinti yapmayı planlıyor.



Bu girintinin ekranın altında mı yoksa üstünde mi bulunacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Samsung’un geçtiğimiz aylarda bu konu hakkında kullanıcılarına yaptığı bir ankette, iPhone X’de olduğu gibi ekranda bulunan bir çentiği isteyip istemediklerini sordu. Anketin sonuçlarına göre kullanıcıların çentiği istemedikleri ortaya çıktı.

2018 Mart ayında tanıtılması beklenen Galaxy S9’un Snapdragon 845 ve Exynos 9 işlemci, 6GB Ram ve 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.