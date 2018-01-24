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    EKPSS'ye başvurular 6 Şubat'ta başlayacak

    AA
    24.01.2018 - 12:12 | Son Güncelleme:

    Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’na (EKPSS) başvurular 6 Şubat'ta başlayacak.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018’de gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularıyla ilgili takvim belirlendi.

    EKPSS'ye başvuru süresi 6 Şubat'ta başlayıp 21 Şubat'ta sona erecek. Sınav 22 Nisan'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

    Engelli memurlar 2018'in birinci dönemi için 8-16 Mart tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. 2018'in ikinci dönemi için ise tercih tarihi daha sonra duyurulacak.

    Engelli kura kaydı için başvurular da 2-16 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

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