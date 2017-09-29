Ekonomiyi coşturmaz

Türkiye-Ürdün Ortaklık Konseyi Toplantısı İmza Töreni’nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, bölgedeki jeopolitik risklerin ihracat hedeflerine etkisini değerlendirirken, 2016’da yaşananlara rağmen ihracatı sabit tutmayı başardıklarına işaret etti. Bu yıl da bu jeopolitik riskler konusunda anormal iyileşme olmadığını dile getiren Zeybekci, “Tam tersine biraz kötüleşme bile oluşuyor etrafımızda. Buna rağmen Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz olan 153,3 milyarı çok rahat aşacağımızı, hatta 156 milyar doları aşıp tarihi zirveyi göreceğimize inanıyorum. OVP’de 2018 hedefimiz 169 milyar dolar. 2019, 2020 hedeflerimiz gayet makul. 2018 hedefimiz için biraz da tedbirli makul diyebilirim. Bunlara da inşallah Türkiye olarak ulaşacağız” ifadesini kullandı.

Bakan Zeybekci, Irak ve Suriye’de ticaretin devamlılığı açısından olumlu gelişmeler olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Şu anda Irak’a olan sevkiyatlarda bir engelleme yok. Bölgeye yönelik sevkiyat devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yönde talimatı var. MGK ve Bakanlar Kurulunda, gerektiğinde uygulanmak üzere konuşuldu. Cumhurbaşkanımızın talimatı bizim için emirdir. Şu anda Irak’ın tamamına sevkiyat devam ediyor. Başbakanımızın söylediği söz var. Bizim için tek muhatap Irak hükümetidir.”