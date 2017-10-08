Ekonomiye sigorta dopingi

HAZİNE Müsteşarlığı ile sigortacılar bir araya geldi, sigorta sektörünün ekonomiye katkısını artırmak için görüş birliğine vardı. Hazine Müsteşarı Osman Çelik, sektörün büyütülmesi için Orta Vadeli Program’da sigorta ve bireysel emeklilikle ilgili hedefler koyduklarını açıklarken, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörün, ekonomiye fon sağladığını ve teminat sağlama rolüyle başta mega projeler olmak üzere GSYH’nin 35 katı, 95 trilyon TL sigorta güvencesi verdiğini söyledi.

AKTİFLER 138 MİLYAR TL

TSB ev sahipliğini yapılan toplantıya Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç ve Hazine bürokratları ile sigorta sektörünün yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan TSB Başkanı Can Akın Çağlar, sektörün 2017 Ağustos sonu itibariyle prim üretiminin 29.7 milyar TL olarak gerçekleştiğini ve sektörün aktif toplamının 138 milyar TL olduğunu söyledi. Çağlar, BES ve otomatik katılım uygulamasına da değinerek, katılımcı sayısının 6.8 milyona, fon büyüklüğünün de devlet katkısı dahil 72.8 milyar TL ulaştığını kaydetti. Otomatik katılımla sisteme giren 6 milyon çalışanın 2.6 milyonunun sistemde kaldığını, çıkış oranının da yüzde 57 olduğunu ifade ederek, “Otomatik katılımda; işveren katkısı, cayma süresinin uzatılması, kamu spotuna destek verilmesi, bin liralık devlet katkısının daha kısa sürede ve nakden hak edilmesi, 18 yaşından küçüklerin sisteme girmesine yönelik mevzuat değişikliği gibi konularda revizyon yapılması gerekiyor” dedi.

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, orta ve uzun vadede yurtiçi tasarruf oranlarının yükseltmesini, kişilerin emeklilik dönemindeki alım güçlerinde yaşayabilecekleri azalmanın önüne geçilmesini ve piyasa derinliğinin de arttırılmasını öngördüklerini belirterek, şunları söyledi: “BES’te ilk 9 aylık dönemde otomatik katılım kapsamında sistemden ayrılmalar öngörülenin üzerinde gerçekleşti. Bununla birlikte otomatik katılım aracılığıyla sisteme 3.2 milyon kişi katılmış olup, bu rakam 14 yılda BES’e kazandırılan katılımcı sayısının yüzde 48’ine denk gelmekte. Sistemde biriken fon tutarı ise 1.1 milyar TL’nin üzerine çıktı. Sistemin olumlu bir tablo ortaya koyduğu açıktır. Yapılması gereken, sistemdeki aksayan yönlerin doğru tespit edilip, gerekli müdahalelerin yapılmasıdır.”

HDI SİGORTA YÜZDE 27 BÜYÜDÜ

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Temmuz 2017 sonunda sektörün yüzde 7 büyürken, şirketin yüzde 27 büyüdüğünü belirterek, trafik sigortasında sektör küçülürken yüzde 15 büyüdüklerini söyledi. Kasko sigortasında da yüzde 32 büyüme gösterdiklerini ifade eden Hancıoğlu, şöyle konuştu: “Trafik ve kaskonun beraber olduğu yeni bir ürün çıkardık. Ürünün adı da Avantajı Dar Kasko Paket. Sigortalılara trafik ve kaskoda 9 taksit fırsatı sunduk. Ürün ile çarpma, çarpılma ve çarpışmaya teminat veriyor, 33 bin TL ihtiyari mali mesuliyet sunuyoruz. Bu ürün hiç kasko almayan veya kasko poliçesini yenilemeyen müşteriler için derde deva olacak” dedi. Yeni yılda tamamlayıcı sağlık konusunda müşterilere ve acentelere yardımcı olacağız. Tamamlayıcı sağlık sigortasında 1 Ocak 2018’e kadar aksiyon alacağız. Trafik sigortası komisyon kayıpları nedeniyle acentelerimizin zorlandığı bir ortamda, tamamlayıcı sağlık konusunda acentelerimizin yanında olmamız gerektiğini düşünüyoruz.”

ÇELİK: OVP’DE HEDEFLER KOYDUK

HAZİNE Müsteşarı Osman Çelik, BES’in yaygınlaştırıl-ması, cayma oranlarının, sistemden çıkışların azaltılması ve kalıcı hale getirilmesine yönelik olarak yılsonuna kadar düzenlemeyi tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: “Sigorta sektörünün hacminin daha da büyütülmesi gerekiyor. Bu konuda Hazine olarak sektörle yakın işbirliği içinde olmak istiyoruz. Hükümet de Orta Vadeli Program’da sigorta ve bireysel emeklilikle ilgili hedefler koydu. Bu çerçevede katılım sigortacılığı, kefalet sigortacılığı ve alacak sigortacılığı geliştirilerek, bir yandan yeni finansal ürünler sunulurken diğer yandan reel ve finansal sektör desteklenmiş olacak.”

GSYH’NİN 35 KATI TEMİNAT VERDİK

TSB Başkanı Can Akın Çağlar, sigorta sektörünün yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ekonomiye fon sağlama ve teminat sağlama rolüyle başta mega projeler olmak üzere GSYH’nin 35 katı, 95 trilyon TL sigorta güvencesi verdik. Sektörün tazminat ödemelerine gelince; geçen yıl sektör toplam 23.4 milyar TL tazminat ödedi. 2017 yılında, günde 50 bin 803 adet hasar gerçekleşti ve buna karşılık sektör, günde 71.7 milyon TL ödeme yaptı.”