Ekonomiye etkisi sınırlı

EKONOMİDEN sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ‘Zeytin Dalı’ harekâtına ilişkin, “Piyasalara mesajım, bunun bütçeye, ekonomiye etkisi son derece sınırlı. Ulusal güvenlik söz konusu olunca biz zaten gerekeni yapıyoruz, kaynak anlamında. Bütçemiz güçlü, inşallah kısa sürecek” dedi. Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında yeni kefalet limiti tahsisine ilişkin Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu (KGF) AŞ arasında dün düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada Şimşek, “Türkiye, haklı olarak kendi ulusal güvenliğine yönelen tehdidi minimize etmek için adım atıyor. Harekat, dar kapsamlı, etkili ve Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kısa sürede Türkiye’nin terörle mücadelede elini güçlendirecek bir operasyon” dedi.

BÜTÇEMİZ GÜÇLÜ

Geçen yılki vergi indirimlerine rağmen bütçe hedeflerini tutturduklarını vurgulayan Şimşek, “Gerek bütçe açığımız, gerekse borcun milli gelire oranı son derece düşük. Borcun milli gelire oranı 3. çeyrek itibarıyla yüzde 28.2. Gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdığınız zaman Türkiye’nin durumu son derece güçlü. Kamu maliyesi, kamunun bilançosu oldukça güçlü” diye konuştu. Şimşek, gelecek dönemde hem mali disiplini koruyacaklarını hem reform yapacaklarını hem de Türkiye’ye yönelen tehditlerle en güçlü şekilde mücadele edeceklerini belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye bunların hepsini rahat bir şekilde yapar. Geçmişte bunun yapılabileceğini gösterdik. Önümüzdeki dönemde de inşallah güçlü bir şekilde şoklara karşı çok daha dayanıklı hale getireceğiz. Bu, yapısal reformlar ve doğru politikalarla olacak. Yatırımcılara mesajım, onlar rahat olsunlar, bu sınırlı ve etkili bir harekat. İnşallah kısa sürecek. Bu operasyon Türkiye’nin meşru, haklı bir davası. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde terör kaynaklı şoklara karşı dayanıklılığını artıracak bir operasyon. Çünkü biz terör tehdidini sınırlamak ve bertaraf etmek için bunu yapıyoruz.”

55 MİLYARLIK YENİ KREDİ GARANTİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Şimşek, yeni dönemde Kredi Garanti Fonu’nun önceliklerini de açıkladı. Yeni protokolün 55 milyar liralık bir limiti kapsadığını belirten Şimşek, yeni protokolde riskli alanları da düzenlediklerini belirtti. Şimşek, şöyle devam etti: “Yüzde 7’ye kadar bir kaybı karşılayacağımızı taahhüt ettik. Şu ana kadar bu oran yüzde 1’in oldukça altında. Aktif kalitesi son derece yüksek bu kredilerin. KOBİ’ler, ihracatçılar, firmalar Hazine desteğini kaybetmek istemiyor. Bu dönemde cari açığı daha sürdürülebilir, daha makul seviyede tutmak için Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yatırımların ve ihracatın finansmanını önceliklendireceğiz. İmzalanacak protokol 55 milyar liralık bir kefalet limitini kapsayacak. 50 milyar lirası daha önce kullanılmamış, 5 milyar lirası geri dönüşler. Bu ilk aşama. Yılın sonraki kısmında diğer geri dönüşler de devreye girecek.” İmalat sanayisi yatırımlarını önceliklendirdiklerini belirten Şimşek, 55 milyar liranın yaklaşık 25 milyar lirasının imalat sanayisine, 15 milyar lirasının da ihracatçıya kullandırılacağını söyledi. Şimşek, “Yeni kefalet limitinin 3’te 2’sini üretene, yatırım yapana tahsis etmiş oluyoruz, bu çok önemli. Geri kalanında ağırlıklı olarak işletme sermayesi devreye giriyor” dedi.