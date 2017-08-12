ISPARTA’da Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek ve tarım sektöründe faaliyet gösteren Anadolu Etap’ın iki yeni fabrikası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcılara ve iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Ülkemizin ne bireysel, ne de yatırımcı güvenliği konusunda en küçük bir sıkıntısı yoktur. Türkiye’nin hukuk devleti olması konusundaki titizliği pek çok batı ülkesinden daha ileri düzeydedir. Terörle bu boyutta bir mücadele içinde olup ta bizim kadar soğuk kanlılığını koruyan pek az devlet olduğunu görüyoruz. Daha bir yıl önce darbe teşebbüsü gibi içinde işgal ihtimali dahil her türlü felaketin bulunduğu bir tehdit yaşamış olmamıza rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız” dedi.

ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerinin çoğunun kendi iç siyasetlerine yönelik olduğunu biliyoruz. Hollanda’nın 16 Nisan halk oylaması sırasında gereksiz bir şekilde ilişkilerimizi germesinin sebebinin kendi seçimleri olduğunu gördük. Geçmişte Fransa ve Avusturya gibi ülkelerde benzer yöntemlere başvurmuşlardır. Şimdi aynı taktiği Almanya’nın da izlediğini müşahaade ediyoruz. Seçimlerden sonra onlarda inanıyorum ki normale dönecek. Ülkemize yönelik haksız ve mesnetsiz suçlamalarla yatırımcıların ve turistlerin gözlerinin korkutulmaya çalışılmasının ne siyasi ne de ticari ahlakla izah edilmesi mümkün değildir. Antalya’da otellerin doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Ülkemizle ilgili spekülesyonların Avrupa’nın iç siyasetinden kaynaklandığını yatırımcılarda bildikleri ve gördükleri için söylenenlere pek aldırış etmiyor.

GÜVENCE ALTINA ALIYOR

Birilerinin sürekli gündeme getirdiği OHAL sadece terörle mücadele ile sınırlıdır. OHAL, girişimcilerimizin, sanayicilerimizin yatırımlarının önünü kesmeye değil onları güvence altına almaya yöneliktir. Sağladığımız teşviklerle girişimcilere oldukça cazip imkanlar sağlıyoruz. Her alanda yatırımcıların önünü açarak büyümemizi geliştirecek adımları atıyoruz. Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında Türkiye ile ilgili olumsuz kampanyalar yürütenlerin tatillerini Türkiye’de geçiriyor olmaları söyledikleri yalanlara kendilerinin de inanmadığını gösteriyor. Bugüne kadar nice badireleri atlatan Türkiye bu iftira kampanyalarının da üstesinden gelecektir.”

GÜVEN OLMASA YATIRIMCI GELİR Mİ?





GEÇTİĞİMİZ günlerde yapılan rüzgar enerjisi ihalesine katlan 8 firmanın 4’ünün Alman firması olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı şekilde diğer uluslararası firmalarda ülkemizdeki projelerini hızlandırmayı tercih ediyor. Şehir hastanesi projemizde Japonya Türk işbirliği ile 1.5 milyar dolarlık bir adım atıldı ve Japonlar bu yatırımın yüzde 80’lik kredisini temin etti. Eğer güven olmazsa bunlar gelir mi? Aynı şekilde Almanların en güçlü firması Siemens neredeyse 150 yıldır bu ülkede faaliyet gösteriyor. Hiç bir zaman sadece keseri kendimize yontmadık, ‘birlikte kazanalım’ dedik. İlgili kurumlarımız uluslararası yatırımcıya destek sağlamaya hazır” dedi.

ÜRETİCİ YENİ BİR İMKÂN BULDU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Anadolu Etap 3Gıda’nın yılda 100 bin ton meyve işleyeceği yaklaşık 125 milyon lira yatırım değerine sahip bu üçüncü fabrikayı kazandıranları tebrik ediyorum. Isparta’nın elması başta olmak üzere meyveleri burada değerlendirilecek. Bölgemizdeki meyve üreticimiz meyvesini değerlendirmek için yeni bir imkana kavuştu. Diğer yandan Anadolu Grubu 110 milyon lira yatırımla bir içecek şişeleme fabrikası açtı” sözleriyle Isparta’ya açılan iki fabrikayı anlattı.

10 YILDA 1.3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM





ANADOLU Grubu, Anadolu Etap ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, grubun, Isparta’da açılan iki yeni tesisi ile meşrubat ve tarım sektörlerine global ortakları ile beraber son 10 yılda 1 milyar 350 milyon dolar yatırdıklarını söyledi. Özilhan, halen faaliyetlerini 19 ülkede sürdürdüklerini, doğrudan ve dolaylı olarak 70 bin kişiye istihdam sağladıklarını ve her yıl faaliyet gösterdikleri bölgelere organik olarak 500 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tuncay Özilhan, “Coca-Cola İçecek olarak, 20 yılda Coca-Cola sisteminin dünyadaki en büyük şişeleyicilerinden bir haline geldik. Başarılı iş modelimiz ve örnek uygulamalarımızla tüm dünyada Coca-Cola sistemine öncülük ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE’YE İNANIYORUZ





Anadolu Grubu olarak öncelikli hedeflerinin faaliyet gösterdikleri tüm coğrafyalarda değer yaratmak olduğunu belirten Tuncay Özilhan, şöyle devam etti: “Coca-Cola İçecek bizim bu anlamda en gurur duyduğumuz işlerimizden biri. Değer zincirimizin tamamında çok ciddi bir ekonomik ve sosyal ayak izi bırakıyoruz. Tarımdan, ambalaj sanayine, lojistikten, soğutma sanayine kadar birçok sektöre yatırım ve istihdam katkısı sağlıyoruz. Türkiye’deki 300 bin satış noktamızda bulunan 350 bin soğutucumuzun sadece bakım hizmetleri için 1500 kişiye iş fırsatı yaratıyoruz. Türkiye genelinde ise yarattığımız doğrudan ve dolaylı istihdam etkisi 30 bin. Ekonomiye kattığımız her 1 TL ile 7 TL’lik değer yaratıyoruz. Bizim Türkiye’nin geleceğine inancımız tam. Yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

Anadolu Grubu’nun Özgörkey Holding ve Brezilyalı Cutrale firması ortaklığında 350 milyon dolarlık yatırımla faaliyetlerini sürdüren Anadolu Etap’ın Türkiye’deki 3. meyve suyu konsantre fabrikasının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Tuncay Özilhan, “Bundan 7 yıl önce, dünyada artan kaliteli meyve suyu konsantresi ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda dünyadaki en modern tarım uygulamaları ile yetiştirdiğimiz taze meyvelerimizi ülkemiz insanı ile buluşturmak için başladığımız bir proje. Üretimin yüzde 50’sinden fazlasını ihraç ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE COCA-COLA’NIN YÖNETİM ÜSSÜ HALİNE GELDİ





COCA-Cola sistemi olarak Türkiye’nin büyüme ve gelişmesine şahitlik ettiklerini belirten The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, “Türkiye 200’den fazla ülkeden oluşan küresel Coca-Cola operasyonları içerisinde önemli bir yönetim üssü haline geldi. Birçok farklı sektöre girdi sağlayarak büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyoruz” dedi.