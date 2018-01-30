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Ekonomik güven endeksi Ocak'ta yüzde 10 arttı

REUTERS
30.01.2018 - 10:36 | Son Güncelleme:

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10 artarak 104.9 ile beş ayın en yüksek değerini aldı.

Endeks Temmuz 2017'de 100 değerinin üzerine çıkmış, Ağustos 2017'de ise 2012'den bu yana en yüksek olan 106.4 değerini almıştı. Aralık ayında ise endeks 95.3 seviyesindeydi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması ortalama üzeri güveni; 100'den küçük olması ise ortalama altı güveni göstermekte.

TÜİK açıklamasına göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Etiketler: Ekonomik güven endeksi , Enflasyon
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