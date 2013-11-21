Ekonomik ayçöreği

Süt ilave edilip un da azar azar katıldıktan sonra yaklaşık 5-6 dakika, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilinceye kadar yoğrulur. Bu işlemden sonra hamur ele yapışıyorsa birkaç yemek kaşığı daha un eklenebilir.

Hamur oda sıcaklığında 30 dakika kadar dinlendirilir. Diğer taraftan iç harcının hazırlanması için; tozşeker, tarçın ve yenibahar derin bir kaba koyulup üzerine çekirdeksiz kuru üzüm ve çekilmiş ceviz içi eklenir.

Üzerine ufalanmış ekmek içi ilave edilip süt katılarak yoğrulmaya başlanır. Hafif katı ve parça parça olan iç harcı bir kenarda bekletilir.

Dinlenen hamur 20 eşit parçaya ayrılır. Parçalar elle ya da merdaneyle çay tabağı büyüklüğünde (10 santim çapında) açılır.

Yuvarlak hamurların kenarlarına, hazırlanan harçtan birer tatlı kaşığı kadar koyulup rulo yapıldıktan sonra iki ucu birbirine yaklaştırılıp ay şekli verilir.

Ayçöreklerinin üzerine fırça yardımıyla çırpılmış yumurta sarısı sürülür ve yağlanmış ya da fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizilir.

Çörekler, yaklaşık 5 dakika önceden 175 dereceye ayarlanmış fırında 35 dakika, üzerleri altın sarısı oluncaya kadar pişirilip çıkarılır. Soğumaları beklenip servise sunulur.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

1 adet yumurtanın sarısı

100 gr bitkisel margarin (oda sıcaklığında yumuşamış olmalı)

1 çay bardağı süt

2,5 su bardağı un



İç harcı için;

2 yemek kaşığı tozşeker

2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

3 yemek kaşığı dolusu kuru çekirdeksiz üzüm

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

2 dilim bayat tost ekmeğinin içi

1 çay bardağı soğuk süt