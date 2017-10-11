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Ekonomideki büyüme gayrimenkulü ateşliyor

Hürriyet Haber
11.10.2017 - 13:33 | Son Güncelleme:

DÖVİZDEKİ anlık hareketlerin gayrimenkul alımlarına geçmiş yıllardaki gibi yön vermediği, ekonomideki büyüme rakamlarının günümüzde daha etkin olduğu bildirildi.

Ankara'da gayrimenkul yatırımlarıyla ilgilenen EKN Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eken, Türkiye ekonomisinde, özellikle son 5 yıldaki ciddi büyüme trendinin gayrimenkul alımlarında önemli rol oynadığını kaydetti. Türkiye'nin uzun yıllar devalüasyon endişesiyle yaşadığını, bu nedenle yatırımcıların yıllarca parasının değerini korumak için dövizi en önemli yatırım aracı olarak gördüğünü belirten Osman Eken, şunları söyledi:

“Dövizin, belki şu anda küçük yatırımcıda halen geçmiş yıllardan kalan psikolojik etkisi olabilir. Ancak, özellikle 50 bin TL ve üzeri yatırım yapmak isteyen çoğu kişi artık dövizi son seçenek olarak görüyor.

Çünkü çok iyi biliyorlar ki dövizdeki çıkışların bir süre sonra inişleri de oluyor. Döviz, orta ve uzun vadeli bir yatırım aracı olmaktan çıkıyor. Bunun nedeni de Türkiye ekonomisindeki düzenli ve hızlı büyüme. Son bir haftada gayrimenkul sektöründe yaşadıklarımız, tüm bunların özeti niteliğinde.

Dövizdeki anlık artışlar bir noktaya geldiğinde hız kesti ve gerilemeye başladı. Aynı süre içerisinde IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 2.5’ten, 5.1 gibi çok büyük oranda revize etti. Bu şunu gösteriyor; Türkiye eski Türkiye değil, büyüyor, gelişiyor. Ekonomideki büyüme ise en fazla gayrimenkule katkı sağlıyor.

Çünkü artık Anadolu'nun hemen her yerinde, hatta ilçesinde organize sanayi bölgeleri, birbiri ardına yükselen lüks konut projeleri, Türkiye'nin taşını toprağını altın durumuna getiriyor.”

Etiketler: Ekonomi , Ankara'da gayrimenkul , EKN Group
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