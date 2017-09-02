Ekonomide yeni yol haritası! Bakan Elvan Hürriyet'e açıkladı...

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, ekonominin yeni yol haritasını Hürriyet’e anlattı. Sıfırdan yatırımlar konusunda son 3 yıldır bir bekle-gör durumu olduğunu söyleyen Elvan, bundan sonrası için de umutlu. Elvan, “Komple yeni yatırım yapacak olanların bekle-gör politikası uyguladığını görüyoruz. Bu tüketicilerde de böyledir. Tüketiciler bekler, bekler ve tüketimde patlama olur. Yatırımlarda da artış olacağını düşünüyoruz” dedi.

Kapasite kullanım oranlarının da yeni yatırımlar için sinyal verdiğini söyleyen Elvan, “Otomotiv sektöründe kapasite kullanım oranı yüzde 87’lere ulaşmış durumda. Normal olarak yüzde 80 ve üzerine ulaşıldığında, ilave bir yatırım mutlaka gerekir. Kapasite kullanım oranı mayıs temmuz ortalaması, 2008 yılı sonrasındaki en yüksek seviyede, yüzde 78.8. Türkiye’nin ülke risk primi Aralık 2014’ten bu yana en düşük düzeyinde. Ayrıca PMI (Satın alma yönetici endeksi) da son 43 ayın en yükseğinde. Bu nedenle 2017 yılı ikinci yarı ve 2018 yılında sıfırdan yatırımların artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

KGF’NİN YÜZDE 3’Ü YATIRIMA

Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerine de değinen Elvan, ekonominin 2017’de düze çıkmasındaki en önemli faktörlerden birinin KGF olduğunu söyledi. Bu kredilerin işletme sermayesi ihtiyacı olan firmalara ciddi katkısı olduğunu belirten Elvan şöyle devam etti: “KGF kapsamında 201 milyar liralık kredi büyüklüğü oluştu. İşletme sermayesi ihtiyacı olan firmalara ciddi katkı sağlandı. KGF’den alınan desteğin, yüzde 97’si işletme kredisi oldu. Yatırımlara giden oranı ise yüzde 3 oldu. Bu krediler zor durumda olanlara rahat bir nefes aldırdı ve kapanma aşamasında olan firmaların önünü açtı. Bu iyi gidiyor. İkinci bir KGF çalışmamız ise yok. Zaten şu anda ekonomik gelişmeler beklentilerin üzerinde gidiyor.”

BÜYÜME EYLÜLDE REVİZE EDİLECEK

Büyüme konusunda 2016 yılında iyi bir performans gösterdiklerini, 2017 yılının da beklentilerin üzerinde gittiğini söyleyen Elvan, “Birinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir oran geldi. 2. çeyrek, 1. çeyreğin üzerinde olacak. 3. çeyrekte de, 2. çeyreğin üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz. 4. çeyrekte ise büyüme olacak ama baz etkisi nedeniyle 3. çeyrek kadar olmayacak. Dolasıyla, 2017 için yüzde 5’in üzerinde bir büyüme olacak. Yeni Orta Vadeli Programı (OVP) eylül ayında açıklayacağız ve orada büyümeyi revize edeceğiz. 2018’de de yüksek bir büyüme bekliyoruz” dedi.

FARKLI BİR OVP GÖRECEKSİNİZ

Enflasyona nasıl baktıklarını da anlatan Elvan, temmuz ayında yüzde 9.8 olan enflasyonun 2.8 puanının kurdan geldiğini söyledi. Kurlarda sağlanan stabilite ile bu yılın aralık ayından itibaren enflasyonda bir düşüş beklediklerini vurgulayan Elvan, 2018 Ocak-Şubat aylarındaki beklentilerinin ise 2 puanlık bir düşüşle enflasyonun yüzde 7 bandına inmesi olduğunu vurguladı. Bu yıl daha önceki yıllara göre daha erken açıklanacak olan OVP’de petrokimya, sağlık, savunma sanayii, turizm, yazılım gibi öncelikli sektörel alanların bulunacağını söyleyen Elvan, sosyal konuların da programda yer alacağını söyledi. Elvan, “Klasik bir OVP olmayacak. Formatını değiştiriyoruz. Ayrıca insanların bütünleşmesi, kaynaşması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi de bu yılki OVP’de olacak” dedi.

BAŞKANLIK SİSTEMİ KALKINMA PLANINDA

ONBİRİNCİ Kalkınma Planı çalışmalarına da başladıklarını söyleyen Elvan, birçok yeni konunun kalkınma planına gireceğini belirtti. Kadının kalkınmadaki rolü, dış göç, kentlerdeki yaşam kalitesinin artırılması ve sağlık endüstrilerindeki dönüşüm başlıklarının bunlardan bazıları olduğunu söyleyen Elvan, şunları söyledi: “43 özel ihtisas komisyonu kurduk, 32 çalışma grubu kuruyoruz. Yeni hükümet sisteminde kamu yönetimi, kalkınmanın finansmanı, dijital ekonomide meslekler, internet girişimciliği konuları da yer alacak. Engelli hizmetlerine de yer vereceğiz. Geniş katılımlı bir çalıştay da yapmak istiyoruz. Hedefimiz haziran ayında planı tamamlayıp, TBMM’ye sunmak.”

ÜNİVERSİTELERE YENİ BÖLÜM

İSTİHDAMDA sanayideki yatırımların modernizasyon ve kapasite artırım şeklinde olması nedeniyle hizmetler sektörünün öne çıktığını söyleyen Elvan, bundan sonrasında ise üniversitelere büyük rol düştüğünü söyledi. Elvan, “Yeni iş alanları konusuna üniversitelerin yoğunlaşması, dünyadaki değişim, dönüşüm ve çağın gereklerine uygun yeni bölümlerin açılması gerekiyor. Bunun için YÖK’le çalışıyoruz” diye konuştu.