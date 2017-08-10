Ekonomide sonbahar planı

Haftalar önce tamamlandığı öne sürülen plan açıklamasının, yeni bakan atamaları nedeniyle ertelendiği, bakanların brifing aldığı belirtildi. Bakanlar Kurulu, yeni bakanların katılımıyla tek toplantı yaptı. Yeni bakanlara, bakanlıklarında brifing almaları ve 180 günlük planla ilgili bilgi sahibi olmaları için süre tanındı. Bakanlara, projelere ilişkin önerileri sorulacak. İkinci Bakanlar Kurulu toplantısının ardından da açıklanma yapılması bekleniyor.

180 GÜNLÜK PLAN

Daha önce yapılan çalışmalarda bakanlıklara, 180 günlük plana girecek projeleri, 10’ar başlıkla sınırlandırmaları istenmişti. Başbakanlık müsteşarının başkanlığında, bakanların müsteşarları çalışma yaparak, pakete son şeklini verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ise plan çalışmalarına bir kaç kez katıldı. Planın, acil olmayan kamu yatırımların durdurulması, eldeki kaynakların reel sektörün canlandırılması, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların rahatlatılması üzerine kurulduğu iddia ediliyor. AK Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım’ın ekonominin öncelikli olacağına dair sözlerini değerlendirirken, 180 günlük planın, en önemli adım olacağını söyledi. Bunun dışında orta vadeli program hazırlığı, 2018 bütçe hazırlığı gibi önemli çalışmaların sürdüğünü anlatan Yılmaz, 180 günlük plan için gerekli yasal düzenlemelerin de 1 Ekim’de Meclis gündeme taşınacağını ifade etti.