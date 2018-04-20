Zuckerberg’ten kurtulma yolu!

FACEBOOK’un kullanıcı verilerini reklamverenlerle izinsiz bir şekilde paylaşması hiç şüphesiz son dönemlerin en çok tartışılan konularının başında geliyor. Cambridge Analytica adındaki dijital analitik şirketinin Facebook kullanıcı verilerini işleyerek ABD başkanlık seçimleri ve Brexit oylaması için kullanmasıyla başlayan bu tartışmalar sonucunda Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, ABD’de 12 saat boyunca ifade verdi. Facebook skandalına dönüşen bu olaylar birçok sosyal medya kullanıcısını ayağa kaldırmaya yetti. Kullanıcıların aklında ise tek bir soru var. O da, “Facebook reklamverenlerinin reklam hedefi olmaktan nasıl kurtulabilirim?” Biz de bu sorunun yanıtını aradık. Çözümü ise oldukça basit. Facebook hesaplarında yapılacak birkaç küçük ayarla reklamverenlerin hedefi olmaktan kurtulabilmek mümkün. Peki bu ayarlar nasıl yapılıyor?

4 YOLU VAR

Facebook’un reklamlarından kurtulabilmeniz için hedeflendiğiniz kategorileri ve şirketleri belirlenen listeden kaldırmanız gerekiyor. Bunun için Facebook’tan birkaç ayar yapmanız yeterli. Akıllı telefon, tablet veya Facebook’un web sitesinden ayarlar bölümüne girin. Buradan ‘Reklamlar’ seçeneğine tıklayın ve aşağıda şu adımları izleyin:

1- Markaların radarından kurtulun: Bu kategoride Facebook’un ilgi alanlarınıza göre markaları gruplandırdığını göreceksiniz. Ticaret ve endüstri, hobiler ve faaliyetler, alışveriş ve moda, teknoloji, spor ve açık hava, haberler ve eğlence bu seçeneklerin arasında. Her bir ilgi alanı kategorisine tıkladığınızda karşınıza gelecek markaları ‘X’ tuşuna basarak kaldırın.

2- Etkileşimde bulunulan reklamverenler: Facebook’un reklam hedeflemesindeki en kritik noktalardan biri bu kategori. Bunun sebebi de Facebook ile reklamverenler arasında e-posta başta olmak üzere iletişim bilgilerinin birbirleriyle ilişkilendirilmesi bulunuyor. Facebook hesabınız ile reklamverenlerin arasındaki iletişimi kesmek için ‘Kişi listesini Facebook’a yüklemiş olanlar’ seçeneğine gelin. Bu listede birçok farklı markanın adını göreceksiniz. İlgilendiğiniz markaların dışında aynı şirkete bağlı diğer markaların da bu listede yer alması oldukça dikkat çekiyor. Buradaki markaları ‘X’ basarak devre dışında bıraktıktan sonra ‘İnternet sitesini veya uygulamasını kullandıklarınız’ sekmesine gelin. Buradaki markaları da devre dışında bıraktıktan sonra ‘Ziyaret ettikleriniz’ ‘Reklamlarına tıkladığınız’ ve ‘Diğer’ sekmelerdeki markalara da aynı işlemi uygulayın.

3- Reklam kategorilerinizi kaldırın: Diğer bir önemli nokta da Facebook’un sizi dahil ettiği kategoriler. Bilgilerinizden ve etkileşimde olduğunuz içeriklere göre oluşturulan bu kategorileri kaldırarak, Facebook reklamverenlerinin hedefi olmanızdan sizi kurtaracak. Reklamlar ayarlarında Bilgileriniz’ seçeneğine tıkladıktan sonra ‘Kategoriler’ sekmesine gelin. Burada Örneğin; ‘Facebook’a erişimi mobil olanlar’, ‘Eylül ayında doğanlar’ ve ‘Teknolojiyi erken benimseyenler’ gibi pek çok kategori göreceksiniz. Bu kategorilerin üzerinde ‘X’ seçeneğine basarak Facebook’un sizi dahil ettiği kategorileri kaldırabilirsiniz.

4- Facebook reklam ağından çıkın: Yapılacak son ayar ise Facebook’un oluşturduğu reklam ağından çıkmak. ‘Reklamlar’ ayarlarının içinde yer alan bu kategoride otomatik olarak açık olarak sunulan seçenekler bulunuyor. Diğer internet siteleri ve uygulama kullanımlarını Facebook’ta reklama çeviren bu ayarlardan biri. ‘Evet’ olarak işaretlenen bu ayarı ‘Hayır’a çevirerek bu kategoriden kolaylıkla çıkabilirsiniz. Diğeri, ‘Facebook şirketleri dışındaki uygulamalardan ve web sitelerinde reklamlar’ ayarını da ‘Hayır’a çevirerek reklam hedeflemelerinden kurtulabilirsiniz. Bu kategorideki ‘Sosyal eylem içeren reklamları’ da ‘Hiç kimse’ seçeneğine çevirerek arkadaşlarınızın beğendiği reklamlardan da kurtulabilmeniz mümkün.