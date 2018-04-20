Zuckerberg’ten kurtulma yolu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriZuckerberg’ten kurtulma yolu!
GeriEkonomi Zuckerberg’ten kurtulma yolu!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Ahmet CAN
20.04.2018 - 21:35, Son Güncelleme:

Zuckerberg’ten kurtulma yolu!

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Zuckerberg’ten kurtulma yolu!

Dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook’un kullanıcı verilerini reklam verenler paylaşması, dünya gündemine damga vurdu. ‘Facebook skandalı’ olarak anılmaya başlayan bu durum sonrasında kullanıcıların, Facebook reklamverenlerinin hedefinden çıkması için 4 maddelik bir rehber hazırladık.

FACEBOOK’un kullanıcı verilerini reklamverenlerle izinsiz bir şekilde paylaşması hiç şüphesiz son dönemlerin en çok tartışılan konularının başında geliyor. Cambridge Analytica adındaki dijital analitik şirketinin Facebook kullanıcı verilerini işleyerek ABD başkanlık seçimleri ve Brexit oylaması için kullanmasıyla başlayan bu tartışmalar sonucunda Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, ABD’de 12 saat boyunca ifade verdi. Facebook skandalına dönüşen bu olaylar birçok sosyal medya kullanıcısını ayağa kaldırmaya yetti. Kullanıcıların aklında ise tek bir soru var. O da, “Facebook reklamverenlerinin reklam hedefi olmaktan nasıl kurtulabilirim?” Biz de bu sorunun yanıtını aradık. Çözümü ise oldukça basit. Facebook hesaplarında yapılacak birkaç küçük ayarla reklamverenlerin hedefi olmaktan kurtulabilmek mümkün. Peki bu ayarlar nasıl yapılıyor?

4 YOLU VAR

Facebook’un reklamlarından kurtulabilmeniz için hedeflendiğiniz kategorileri ve şirketleri belirlenen listeden kaldırmanız gerekiyor. Bunun için Facebook’tan birkaç ayar yapmanız yeterli. Akıllı telefon, tablet veya Facebook’un web sitesinden ayarlar bölümüne girin. Buradan ‘Reklamlar’ seçeneğine tıklayın ve aşağıda şu adımları izleyin:

1- Markaların radarından kurtulun: Bu kategoride Facebook’un ilgi alanlarınıza göre markaları gruplandırdığını göreceksiniz. Ticaret ve endüstri, hobiler ve faaliyetler, alışveriş ve moda, teknoloji, spor ve açık hava, haberler ve eğlence bu seçeneklerin arasında. Her bir ilgi alanı kategorisine tıkladığınızda karşınıza gelecek markaları ‘X’ tuşuna basarak kaldırın.

2- Etkileşimde bulunulan reklamverenler: Facebook’un reklam hedeflemesindeki en kritik noktalardan biri bu kategori. Bunun sebebi de Facebook ile reklamverenler arasında e-posta başta olmak üzere iletişim bilgilerinin birbirleriyle ilişkilendirilmesi bulunuyor. Facebook hesabınız ile reklamverenlerin arasındaki iletişimi kesmek için ‘Kişi listesini Facebook’a yüklemiş olanlar’ seçeneğine gelin. Bu listede birçok farklı markanın adını göreceksiniz. İlgilendiğiniz markaların dışında aynı şirkete bağlı diğer markaların da bu listede yer alması oldukça dikkat çekiyor. Buradaki markaları ‘X’ basarak devre dışında bıraktıktan sonra ‘İnternet sitesini veya uygulamasını kullandıklarınız’ sekmesine gelin. Buradaki markaları da devre dışında bıraktıktan sonra ‘Ziyaret ettikleriniz’ ‘Reklamlarına tıkladığınız’ ve ‘Diğer’ sekmelerdeki markalara da aynı işlemi uygulayın.

3- Reklam kategorilerinizi kaldırın: Diğer bir önemli nokta da Facebook’un sizi dahil ettiği kategoriler. Bilgilerinizden ve etkileşimde olduğunuz içeriklere göre oluşturulan bu kategorileri kaldırarak, Facebook reklamverenlerinin hedefi olmanızdan sizi kurtaracak. Reklamlar ayarlarında Bilgileriniz’ seçeneğine tıkladıktan sonra ‘Kategoriler’ sekmesine gelin. Burada Örneğin; ‘Facebook’a erişimi mobil olanlar’, ‘Eylül ayında doğanlar’ ve ‘Teknolojiyi erken benimseyenler’ gibi pek çok kategori göreceksiniz. Bu kategorilerin üzerinde ‘X’ seçeneğine basarak Facebook’un sizi dahil ettiği kategorileri kaldırabilirsiniz.

4- Facebook reklam ağından çıkın: Yapılacak son ayar ise Facebook’un oluşturduğu reklam ağından çıkmak. ‘Reklamlar’ ayarlarının içinde yer alan bu kategoride otomatik olarak açık olarak sunulan seçenekler bulunuyor. Diğer internet siteleri ve uygulama kullanımlarını Facebook’ta reklama çeviren bu ayarlardan biri. ‘Evet’ olarak işaretlenen bu ayarı ‘Hayır’a çevirerek bu kategoriden kolaylıkla çıkabilirsiniz. Diğeri, ‘Facebook şirketleri dışındaki uygulamalardan ve web sitelerinde reklamlar’ ayarını da ‘Hayır’a çevirerek reklam hedeflemelerinden kurtulabilirsiniz. Bu kategorideki ‘Sosyal eylem içeren reklamları’ da ‘Hiç kimse’ seçeneğine çevirerek arkadaşlarınızın beğendiği reklamlardan da kurtulabilmeniz mümkün.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!

SPONSORLU

Yeni dönemin en karlı yatırım aracı ‘Öğrenci Evleri’ni 8 adımda yakından keşfedin!

Dünya devine büyük şok: Kayıp on milyarlarca dolar!

SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı