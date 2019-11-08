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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.11.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Züccaciye zirvesinde 500 milyon dolarlık iş hacmi oluşacak

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Züccaciye zirvesinde 500 milyon dolarlık iş hacmi oluşacak

Antalya'da 20-23 Kasım'da düzenlenecek zirveye, Avrupa ve Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rusya'dan 40 ülkenin en büyük toptancı, ithalatçı ve perakende zinciri katılacak.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), ihracata destek olmak ve iç ticareti artırmak amacıyla 20-23 Kasım'da Üretici-Marka Zirvesi düzenleyecek. Zirvede 500 milyon dolarlık ticari hacmin oluşması bekleniyor.

ZÜCDER'in açıklamasına göre, Antalya Belek'te düzenlenecek zirveye, Avrupa ve Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rusya'dan 40 ülkenin en büyük toptancı, ithalatçı ve perakende zinciri katılacak.

Türkiye'nin 3,6 milyar dolarla dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinin başında gelen züccaciye, 2018'deki 4,7 milyar dolarlık ihracat rakamını bu yıl 5,5 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. Dünyanın 200'den fazla noktasına ulaşan züccaciye sektörü, bu kapsamda sürdürdüğü tanıtım, pazarlama ve iş birliği faaliyetlerini Üretici-Marka Zirvesi'yle sürdürecek.

Bu yıl yedincisi düzenlenecek ve önemli züccaciye üreticilerinin katılacağı zirvenin 500 milyon dolarlık ticari hacim oluşturması bekleniyor. Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 7 yıldır düzenledikleri etkinliğin kapsamını her yıl biraz daha genişlettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İki sene önce uluslararası boyuta taşıdığımız zirvemize geçen yıl 10 ülkenin en büyük firmaları katılırken, bu sene ülke sayısını 40'a çıkardık. Toplamda 150 yerli ve yabancı firmanın katılım gösterdiği zirvede, firmalar 2 gün boyunca yüz yüze görüşmeler sağlayacak. Bu görüşmeler sonucunda iş hacmi yaklaşık yüzde 30 artıyor. Son 2 yıldır zirvelerin gücünü ihracat rakamlarımızda gördük. Bu sene de 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bekliyoruz." 

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