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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Züccaciye sektörü, Antalya'da buluştu

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Züccaciye sektörü, Antalya'da buluştu

7. Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından Antalya'da düzenlenen 7. Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi başladı. ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirvede yaptığı konuşmada, sektördeki üreticileri, toptancıları ve perakende zincirlerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Sektör paydaşlarının birlikte iş geliştirmesini ve ürünlerini ithal etmek yerine yurt içindeki üreticilerden sağlamasını amaçladıklarını belirten Öksüz, "Zirveye başladığımız ilk yıldan itibaren ithalatta yüzde 30'lara varan düşmeler yaşandı. Bu da attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkardı." dedi.

Firmaların tanışması ve kaynaşması ile iç ticaret hacminin arttığına işaret eden Öksüz, dış ticaret hacminin artması için de önemli adımlar attıklarını bildirdi. Bu doğrultuda geçen yıl 11 ülkeden 15 firmayı ağırladıklarını anlatan Öksüz, "Bu yıl bunu daha da geliştirerek, Avrupa'dan, Balkanlar'dan, Rusya'dan, Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan, Türk Cumhuriyetleri'nden olmak üzere 53 firmayı getirdik." diye konuştu.

Öksüz, bu zirveden de başarılı sonuçlar çıkmasını beklediklerini kaydetti. Zirvede, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetim Uzmanı Yelda İpek, katılımcılara "Kurumların gizli gücü marka olmak" konulu bir sunum yaptı. 40 ülkeden çok sayıda toptancı, ithalatçı ve perakende zinciri temsilcilerinin Tür firmaları ile buluştuğu zirve, 23 Kasım'da sona erecek. 

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