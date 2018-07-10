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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
10.07.2018 - 01:31, Son Güncelleme:

Zorunlu sigorta yok, fon devrede

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
Zorunlu sigorta yok, fon devrede

TREN kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat sigortadan değil, Devlet Demiryolları’nın (TCDD) kurmuş olduğu fondan ödenecek. Pazar günü Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği, Türkiye’yi yasa boğan tren kazası sonrası gündeme, ‘trenle seyahat edenler sigorta kapsamında mı?’ sorusu geldi.

Karayolu, denizyolu ve havayolu ile seyahat edenler olası kazalara karşı zorunlu olarak sigortalanıyor. Sigortanın içeriğini ve teminat limitlerini devlet belirliyor; kaza sonucu ölenlerin yakınlarına vefat tazminatını, sakat kalanlara da sakatlık tazminatını sigorta şirketleri, Hazine’nin belirlediği limit dahilinde ödüyor. Tren yolu ile seyahatlerde ise zorunlu sigorta uygulaması bulunmuyor. Daha açık bir anlatımla trenle seyahat edenler özel sigorta kapsamına girmiyor ve sigorta koruması olmadan seyahat ediyor.

ÖZEL SİGORTA YOK

Nedeni ise TCDD’nın, sigorta konusundaki uygulamasının hem farklı hem de dünyada pek de eşi benzeri olmayan bir uygulama olması. Şöyle ki; TCDD, sigortaya yönelik tüm işlemleri kendi bünyesinde kurduğu ‘Dahili Sigorta Fonu’ üzerinden yürütüyor. 2016 yılında değişen TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü ile de Dahili Sigorta Fonu uygulaması resmilik kazandı. Ana statüsünde TCDD’ye; sigortacılık mevzuatına aykırı olmamak üzere sigortayla ilgili işlemleri yapma veya yaptırma, sigorta acenteliği ve her türlü ekspertiz işlemlerini yürütme ve dahili sigorta fonu kurma yetkisi verildi. Ardından 2017 yılında TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü Sigorta Yönergesi hazırlayıp, yayımladı.

TCDD KENDİ YÜRÜTÜYOR

Buna göre; tren yoluyla seyahat edenlere ödenecek maddi-manevi tazminatlardan tutun da olası kazalarda demiryollarında çalışan personele ödenecek tazminatlara; trenlerin, binaların uğrayacakları maddi zararlara kadar tüm sigorta ile ilgili tazminat ve hasar ödemeleri Sigorta Fonu’ndan karşılanıyor. Kuruma karşı açılacak tazminat davaları da yine bu fondan ödeniyor. Aynı şekilde tedavi giderleri de bu fondan karşılanıyor. Sigortanın limitleri ise TCDD Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Hasarlar bu limitleri aşarsa da bütçeye başvuruluyor.

Peki, diğer tüm seyahatlerde zorunlu sigorta uygulanırken TCDD, neden farklı bir uygulama yapıyor? Sordum soruşturdum, tam bir bilgi alamasam da söylenenlere göre, Sigorta Fonu’ndan yolculara ödenecek tazminat tutarları, sigorta şirketine ödenecek yıllık primler toplamından daha ucuza geleceği için böyle bir yöntem seçilmiş.

DEVLET DEMİRYOLLARI’NA BAŞVURULACAK

Peki, tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ne yapacak ve kime, nasıl başvuracak. Karayolunda olduğu gibi zorunlu bir sigorta olmadığı ve limitler de belirlenmediği için kazada ölenlerin yakınları ve sakat kalanlar TCDD’a başvuracak. Mesela, 2004 yılında, Pamukova ve Tavşancılda 45 kişinin hayatını kaybettiği tren kazalarında TCDD, ailelere bir yazı göndererek, tazminat ödeyeceklerini bildirmişti. Önceki yıllardaki kazalarda ise Kurum, tazminat ödemeleri için mahkeme kararlarını bekliyordu. O dönem ölenlerin yakınlarına 10-150 bin lira arasında değişen rakamlarda tazminat ödendi.

DAHİLİ SİGORTA FONU NEDİR?

Akıllara, Dahili Sigorta Fonu nedir gibi bir soru gelebilir. TCDD Taşımacılık bünyesinde, bütçeden pay ayırarak, oluşturulan fon kapsamında yaptırılan sigortalara dahili sigorta deniyor. Fonun kaynağı ise yine TCDD Taşımacılık bütçesinden her yıl ayrılan karşılıklardan ve TCDD İşletmesi tarafından aktarılan fonlardan oluşuyor.

 

 

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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