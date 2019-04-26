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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Zorunlu arabuluculuğun "ticari uyuşmazlık" başarısı

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Zorunlu arabuluculuğun "ticari uyuşmazlık" başarısı

Alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında, bugüne kadar görüşmeleri tamamlanan 11 bin 722'i uyuşmazlıktan 6 bin 557'sinde anlaşma sağlandı.

Alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı haline geldiği uygulama 1 Ocak'ta başladı. 

Uygulama kapsamındaki ticari uyuşmazlıklar için başvurular, adliyelerdeki arabuluculuk büroları ile büroların bulunmadığı yerlerde yetkili yazı işleri müdürlüklerine yapılmaya başlandı. Arabuluculuğun zorunlu hale getirildiği uygulamada bugüne kadar 42 bin 714 başvuru yapıldı. Arabuluculuk sürecini başlatmakla görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı. 

Arabulucuya giden uyuşmazlıklardan 11 bin 722'sindeki süreç tamamlandı. 6 bin 557 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüme kavuşturuldu. Uyuşmazlıklardan 5 bin 165'inde ise taraflar anlaşamadı. Böylece, ticari uyuşmazlıklardaki zorunlu arabuluculuk uygulamasında yaklaşık yüzde 60 oranında başarı sağlandı. 30 bin 992 uyuşmazlıkta ise arabuluculuk görüşme ve işlemleri sürüyor. 

ARABULUCULUK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ticari uyuşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvuruyor. 

Görevlendirilen ve tarafları görüşmelere çağıran arabulucular, kendilerine iletilen başvuruları en fazla 6 haftada sonuçlandırıyor. Bu süre zorunlu hallerde iki hafta daha uzatılabiliyor. 

Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabiliyor. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar veriliyor. 

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