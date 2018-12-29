Zorlu sınavı geride bıraktık
Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, “Sahip olduğumuz deneyim, kaliteli insan kaynağı ve bilgi birikimimiz ile bankacılık sektörü olarak zorlu bir sınavı başarıyla geride bıraktık” dedi.
Türkiye ekonomisi, bankacılık sektörü ve Yapı Kredi’ye ilişkin değerlendirmede bulunan Erün, sadece Türkiye için değil tüm dünya için zorlu geçen bir yılın geride bırakıldığını belirtti. Erün, 2018’in ikinci yarısının başında yurt içi piyasalarda kurlar ve faizlerde görülen dalgalanmaların yarattığı kısa süreli belirsizliğin yerini; alınan hızlı kararlar, düzenleyici kurumlar ve sektör arasındaki iş birliği, uygulanan sıkı para ve maliye politikaları sayesinde dengelenme sürecine bıraktığını dile getirdi. Aynı dönemde, bankacılık sektörünün likidite, sermaye ve aktif kalitesi anlamında bir takım aksiyonlar almasını ve bu alanlardaki gelişmeleri daha anlık takip etmesini gerektirdiğini anlatan Erün, şunları kaydetti: “Otoriteler tarafından alınan aksiyonların da katkısı ile bankacılık sistemi, ekonomik göstergelerin sürekli değiştiği ortamda direncini korudu. Sektörün likidite pozisyonu sağlam görünümünü sürdürdü. Bunun yanında güçlü sermaye yapısı sektörün risklere karşı dayanıklılığını korumasında en önemli etmendi.”
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