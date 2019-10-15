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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 15.10.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Zonguldak'ta emekli çift üretmeye başladı! Taleplere yetişemiyorlar

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Zonguldak'ta emekli çift üretmeye başladı! Taleplere yetişemiyorlar

ZONGULDAKın Ereğli ilçesinde yaşayan İsmet Koç (59), bir arkadaşının ABD’den getirttiği 'Ameraucana' cinsi tavuklarla yeşil yumurta üretimine başladı. 5 yıl önce emekli olduktan sonra yeşil yumurta işine giren Koç, Azerbaycan'a dahi yumurta gönderdiğini ve taleplere yetişemediğini söyledi.

Ereğli Demir Çelik Fabrikalarından emekli İsmet Koç ve eşi Ayşe Koç, evinin bahçesinde tavuk beslemeye başladı. İsmet Koç, 6 yıl önce bir arkadaşının Amerika'dan getirttiği Ameraucana cinsi 8 yeşil yumurtadan civciv çıkarttı. Kısa sürede tavuklarını çoğaltan İsmet Koç, arkadaşının tavsiyesi üzerine yeşil yumurta ticaretine başladı.

Zonguldakta emekli çift üretmeye başladı Taleplere yetişemiyorlar
Tanesi 10 liradan yumurtaları satan İsmet Koç, Türkiye'nin birçok noktasının yanı sıra Azerbaycan'a da yumurta gönderiyor. Kümesindeki 150 tavuktan 50'si yeşil yumurtlayan İsmet Koç, kazandıkları parayla eşi Ayşe Koçun bireysel emeklilik ücretini ödediğini ve bu sayede emekli olacağını söyledi. 
Zonguldakta emekli çift üretmeye başladı Taleplere yetişemiyorlar
Hobi olarak başladıkları tavuk yetiştiriciliğinin geçim kapısı olduğunu ifade eden İsmet Koç, Türkiye'de bunu ilk tanıtanlardan biriyim. Tüm illere göndermişimdir. Azerbaycan'dan çok büyük talep var. Ben bunu karşılayamıyorum. Ben gençlere bu mesleğe sokmaya çalışıyorum. Onlar satamamaktan korkuyorlar. Ben onlara korkmamalarını bu işi yapmalarını istiyorum. Yeter ki üretin, çalışın dedi.
Zonguldakta emekli çift üretmeye başladı Taleplere yetişemiyorlar
BU YUMURTADAN YİYEN MUTLU OLUYOR

Yeşil yumurtanın birçok hastalığa iyi geldiğini ifade eden İsmet Koç, satın alan ve yetiştiriciliğe başlayan kişilerinde bunu anladığını söyledi. Tavukların gezmesi ve sağlıklı beslenmesi gerektiğini anlatan İsmet Koç, şöyle dedi: "Bu tavuklar gezen tavuk ve yumurtalar diğerlerinden çok farklı.

Zonguldakta emekli çift üretmeye başladı Taleplere yetişemiyorlar
Diğer tavuklar hapiste ve sadece yeyip yumurta veriyor. Bu hayvanlar mutlu. Bunlar geziyor, eğleniyor. İnsanların bundan her gün bir tane yemesi gerekiyor. Bu yumurtalar insanları mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımıza da sesi kısılmaması için bu yumurtalardan gönderdik. Sıfır kolesterolü var."

Ayşe Koç ise tavuklara sevgiyle bakılması durumunda verimlerinin de arttığını anlatarak işsiz gençlerin yeşil yumurta üreticiliği yapmasını istedi.

Zonguldakta emekli çift üretmeye başladı Taleplere yetişemiyorlar

 

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