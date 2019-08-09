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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.08.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Ziyaretçi akınına uğruyor! Türkiye'nin yüzen adalarına yoğun ilgi

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Ziyaretçi akınına uğruyor! Türkiye'nin yüzen adalarına yoğun ilgi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bulunan Yüzen adalara ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

İlçenin sınırlarında Turnalar Gölü’ndeki yüzen adalar, yaz aylarında piknik ve zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerlerden biri oldu. Doğu Anadolu bölgesinde başta Bingöllüler olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Erzurum gibi kentlerden gölü ziyaret etmek için gelenler, hem farklı doğa olayına tanıklık ediyor hem de gölün arka kısmında bulunan yeşil alanda piknik yaparak stres atıyor.

Ziyaretçi akınına uğruyor Türkiyenin yüzen adalarına yoğun ilgi
Solhan D-300 kara yolu üzerinde olduğu için tabeladan görüp merakını gidermek için ziyaret edenlerinde uğrak noktası olan yüzen adalar, son zamanlarda yemekli toplantılar içinde rağbet görüyor.

Arkadaşlarıyla Yüzen adalara gelen Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan, "Yüzen adalar Solhan’ın kalbi, Solhan’ın oksijen deposu.

Ziyaretçi akınına uğruyor Türkiyenin yüzen adalarına yoğun ilgi
Tabi yaz ayları özellikle öğleden sonralarında vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisinin olması buranın cazibesini daha da artırıyor. Buraya yapılan tanıtımlar, insanların burayı daha fazla tanımalarına neden oluyor. Tabi biz isteriz ki bütün herkes Doğu Anadolu bölgesine yapılan turlarda Yüzen adayı ziyaret etsinler. Bu doğa harikasını bütün Türkiye’ye hatta bütün dünyaya tanıtılmasını arzu ediyoruz" dedi.
Ziyaretçi akınına uğruyor Türkiyenin yüzen adalarına yoğun ilgi
Ankara’da gelen Veysel Ömer Türkoğlu ise, "Van’dan Bingöl’e doğu akrabalarımızı ziyaret etmeye gidiyorduk yol üstünde tabelayı gördük tabi tabelada kilometre belirtilse, bizim gibi geçenler daha çok yoğunluk gösterecektir. Geldik bu kadar güzel, bozulmamış bir yer. Havasının, ovasının, insanının güzel olması çok iyi bir şey. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

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