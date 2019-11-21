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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zirvenin ismi gizli

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Zirvenin ismi gizli

Türkiye’nin 2018 yılı gelir ve kurumlar vergisi şampiyonları belli oldu. Kurumlar vergisinin ilk sırasında Merkez Bankası yer alırken, gelir vergisinde uzun yıllardır karşılaşılmayan bir durum ortaya çıktı. Listenin ilk iki sırasında kişiler isminin açıklanmasını istemedi. İlk 100’de toplamda 57 kişi isminin açıklanmasını istemezken, bu sayı 2017’de 53’tü.

GELİR İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Buna göre, gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13.67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14.44 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29.01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38.61 yükseliş dikkati çekti. Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2019’da 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Zirvenin ismi gizli

57 İSİM AÇIKLANMADI

Türkiye’nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinin ilk iki sırasında isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler bulunurken, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç üçüncü oldu. 2017’de listenin zirvesinde bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara’nın ismi ise 4’üncü sırada yer aldı. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise 2017’de 12’nci sırada yer alırken, 2018’de 5’inci sıraya yükseldi. Google ve Twitter gibi şirketlerin Türkiye’de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak, 2017’de listede 10’uncu sırada yer alırken geçen yıl 9’uncu sıraya çıktı. Mehmet Sinan Tara, Suna Kıraç, Mehmet Ömer Koç ilk 10’daki yerlerini korudu. İlk 100 listesinde 57 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.

İSTANBUL LİDER

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında 85 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul’u Ankara (3), Gaziantep (3), Antalya (2), İzmir (2), Denizli (2), Bursa (1), Eskişehir (1) ve Hatay (1) izledi. 2018 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 24 bin 834 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 6 bin 671 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye’nin 2018 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırada isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler yer aldı.

KURUMLARDA ‘MERKEZ’ İLK SIRADA

2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması da açıklandı. En fazla Kurumlar Vergisi ödeyenler listesinin ilk 10 sırasına bankalar damga vurdu. 2018’in Kurumlar Vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi. Listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı. En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100’de isimleri açıklan mükelleflerin 49’u İstanbul’dan çıktı. Listede Ankara’dan 14, İzmir’den 3, Hatay, Antalya, Zonguldak, Kocaeli, Rize, Manisa ve Elazığ’dan birer firma yer aldı. Listedeki 70 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100’deki en düşük vergi tutarı 73 milyon 101 bin 60.31 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100’e giren kurum ve şirketlerden 27’si ise isminin açıklanmasını istemedi.

Zirvenin ismi gizli

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