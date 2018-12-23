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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
23.12.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

Zirvede kayak, sahilde deniz keyfi

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Zirvede kayak, sahilde deniz keyfi

ANTALYA kent merkezine 55 kilometre mesafede, 1850 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açıldı. Kayak tutkunları kar kalınlığı 1 ile 2 metre arasında değişen pistte kayarken, kent merkezinde ise güneşli havayı fırsat bilenler deniz keyfi yaptı.

Antalya’ya yaklaşık bir saat mesafedeki Saklıkent Kayak Merkezi’nde kayak sezonu bu yıl erken başladı. Kar kalınlığının 1 ile 2 metre arasında değiştiği merkez, kayak tutkunlarını ve kar görmek isteyenleri ağırladı. Kent merkezine yaklaşık 55 kilometre mesafedeki kayak merkezine gelen tatilcilerin bir kısmı snowboard yaptı, kimisi kızak kiralayıp çocuklarıyla gün boyu kaydı.

Zirvede kayak, sahilde deniz keyfi

Telesiyej ile zirveye çıkan adrenalin tutkunları ise bembeyaz örtü üzerinde heyecanın limitlerini zorladı. Kayak takımlarını yanlarından ayırmayan kayakçılar gün boyunca pistleri boş bırakmadı. Pek çok kişi zirvede kartopu oynayıp bu anların keyfini çıkardı.

Zirvede kayak, sahilde deniz keyfi

Saklıkent Sky Otel İşletme Müdürü Sadettin Özcan, sezonu erken açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kar kalınlığının ve pistlerin kayak yapmaya elverişle hale geldiğini kaydeden Özcan, "Saklıkent’i birçok kayak merkezinden ayıran başlıca özelliği Antalya’ya çok yakın olması. Burada kayak yapan insanlar 45 dakikalık yolculuğun sonunda Konyaaltı sahilinde güneşlenip yüzebilir, çay ve kahve keyfi yapabilir. Bizi diğer kayak merkezlerinden ayıran en büyük özelliğimiz bu" dedi.

Zirvede kayak, sahilde deniz keyfi

Arkadaşlarıyla kartopu oynamak için Saklıkent’e gelen Melissa Kandemir, "Çok eğleniyoruz. Kartopu oynadık. Bol bol fotoğraf çektik. Birazdan Antalya’ya döneceğiz. Konyaaltı sahilinde kahve içip deniz manzarasının tadını çıkartacağız" dedi. Beyaz eğlencenin keyfini çıkaran Gizem Çelik ise "Buraya hayran kaldım. Çok güzel. Kara doydum diyebilirim" diye konuştu.

Antalya’nın zirvesinde kar keyfi yaşanırken kent merkezinde ise güneşli havayı fırsat bilenler deniz keyfi yaptı. Hava sıcaklığının 19 derece kaydedildiği kent merkezinde Antalyalılar Konyaaltı sahilini doldurdu. Sahilde dolaşan vatandaşlar güneşlendi, sohbet etti.

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